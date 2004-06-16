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۲۷ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۵۷

توسط نشر هنر بيداري منتشر شد :

ترجمه " دعاي ندبه " و " دعاي كميل " به اهتمام دكتر طاهره صفارزاده

گروه ادبيات خبرگزاري " مهر" : دكتر طاهره صفارزاده - شاعر و مترجم قرآن كريم ، در تازه ترين اقدام مكتوب خود ، ترجمه اي فارسي و روان از دعاي ندبه و دعاي كميل را بر اساس آيات قرآن به تشنگان و دوستداران فرهنگ و معارف قرآني ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" ، اين اثر ، ازتازه ترين كتاب هاي  دكتر طاهره صفارزاده  در حوزه دين و معارف اسلامي است كه توسط انتشارات هنر بيداري  با 5000 شمارگان منتشر شده است.
صفارزاده كه به عنوان مبتكر نقد عملي ترجمه قرآن نيز درداخل و خارج از كشور مطرح  است ،  طي توضيحات بيشتري در مورد تازه ترين كتاب خود به مهر گفت : در اين ترجمه تلاش شده  تا گنجينه عظيم هستي ، يعني قرآن كريم ،  در همه وجوه ديني و مذهبي به عنوان ريشه معرفي گردد  و نقش محوري ائمه اطهار( ع )  در تبيين معارف قرآني نشان داده شود .
اين شاعر و مترجم قرآن كريم تصريح كرد : از اين كه مردم ، در روزهاي جمعه اين ادعيه ها را با زبان عربي مي خوانند ،  دلتنگ مي شوم و درواقع منظورم از ارائه اين ترجمه فارسي از دعاي ندبه و كميل ، ايجاد پيوند بيشتر مخاطبان فهيم كتاب الهي  به عمق مفاهيم معنوي  و قرآني  ندبه و كميل بوده است كه اميدوارم مورد عنايت قرار بگيرد.
اين كتاب توسط " نشر آفاق " توزيع مي شود.
کد مطلب 87306

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