ترجمه " دعاي ندبه " و " دعاي كميل " به اهتمام دكتر طاهره صفارزاده

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" ، اين اثر ، ازتازه ترين كتاب هاي دكتر طاهره صفارزاده در حوزه دين و معارف اسلامي است كه توسط انتشارات هنر بيداري با 5000 شمارگان منتشر شده است.صفارزاده كه به عنوان مبتكر نقد عملي ترجمه قرآن نيز درداخل و خارج از كشور مطرح است ، طي توضيحات بيشتري در مورد تازه ترين كتاب خود به مهر گفت : در اين ترجمه تلاش شده تا گنجينه عظيم هستي ، يعني قرآن كريم ، در همه وجوه ديني و مذهبي به عنوان ريشه معرفي گردد و نقش محوري ائمه اطهار( ع ) در تبيين معارف قرآني نشان داده شود .اين شاعر و مترجم قرآن كريم تصريح كرد : از اين كه مردم ، در روزهاي جمعه اين ادعيه ها را با زبان عربي مي خوانند ، دلتنگ مي شوم و درواقع منظورم از ارائه اين ترجمه فارسي از دعاي ندبه و كميل ، ايجاد پيوند بيشتر مخاطبان فهيم كتاب الهي به عمق مفاهيم معنوي و قرآني ندبه و كميل بوده است كه اميدوارم مورد عنايت قرار بگيرد.اين كتاب توسط " نشر آفاق " توزيع مي شود.