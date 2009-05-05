ایجاد مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید محمد جعفری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پرستاران و ماماهای دانشگاه در ساری افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی و اخذ مجوز کارشناسی ارشد رشته پرستاری ویژه از اقدامات مهم دانشگاه در سال جاری برای دانشجویان رشته پرستاری و مامایی است.

وی خاطر نشان کرد: پرستاری ارائه خدمت توام با صبر، بردباری، محبت، ایثار و مهربانی بوده و کمتر شغلی مانند پرستاری است که بتواند رابطه عاطفی بین خود و مخاطب ایجاد کند.

محمد جعفری، شرافت شغل پرستاری و مامایی را در ایثار از خود عنوان کرد و گفت: بهترین درآمد این قشر دعای خیر بیماران بوده و دعای بیماران می تواند در حق این قشر به سرعت و بی واسطه مورد اجابت الهی قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با توجه به نزدیکی انتخابات گفت: دانشگاه از حضور کاندیداهای ریاست جمهوری جهت بیان دیدگاه های خود در بین دانشجویان حمایت می کند.