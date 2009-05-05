افکار مطهری؛ الگوی افرادی که دغدغه دفاع از ارزشها را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسن نقی زاده ظهر سه شنبه در سومین همایش اشراق اندیشه مطهر افزود: شهید مطهری شخصیتی اسوه و چهره ای الگو و ماندگار است که این همایش بر محور شخیت وی برگزار می شود.

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مطهری عالمی ربانی و اندیشمندی پر تلاش و ژرف اندیش بود که در راه تحقق منویات مکتب اسلام سهمی وافر و تلاشی ستودنی دارد که هنوز برخی از ابعاد شخصیت ایشان برما پنهان است.

وی خاطر نشان کرد: وی با تمام وجود در راه مقابله با کجیها و بدعتها ایستاد و برای پیاده شدن جامعه اسلامی و عینیت بخشیدن به آن از هیچ کوششی دریغ نکرد.

حجت الاسلام نقی زاده افزود: امروز تمام آنهایی که دغدغه دفاع از دین و ارزشهای آن را دارند شهید مطهری می تواند برایشان یک الگوی بارز و برجسته باشد که در این راه جان خود را فدا نمود.

در ادامه این همایش دکتر علیرضا کهنسال عضو هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردسی نیز با پرداختن به موضوع گذری بر یکی از ابداعات فلسفی علامه شهید مطهری عنوان کرد: یکی از کارهای این شهید والا مقام اهمیت دادن به تاریخ فلسفه بوده که ای کاش دانشجویان ما در این باب اهتمام بیشتری می ورزیدند.

وی با بیان این مطلب که زمان استاد شهید مطهری برای پرداختن به مسایل فلسفی بسیار کم بوده است گفت: اما با وجود این امر ایشان توانایی حیرت انگیزی در فهم امور فلسفی داشتند که اگر غیرت دینی در کار نبود به طور قطع بیشتر وقت خود را به این امر می پرداختند.

حجت الاسلام دکتر غلامرضا رئیسیان یکی دیگر از اساتید دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد نیزدر این همایش عنوان کرد: شهید مطهری در طهارت روح و خدمت و ایمان کم نظیر بود که سبقه الهی او را ماندگار کرد.

وی با استناد به سخن شهید مطهری خطاب به دانشجویان حاضر گفت: در جامعه اسلامی دانشگاه به منزله مسجد است و باید ما با این دید روشها و نگاهمان را متحول کنیم.

همایش سالانه اشراق اندیشه مطهر با موضوع اصلی همایش شهید مطهری در هفته گرامی‌داشت مقام معلم و در موضوعات فرعی در حوزه آثار و اندیشه‌های شهید مطهری شامل نو‌آوری‌های علمی، نگرش‌ها و منظرهای جدید، رویکردها و شیوه‌های نو پرداختن به مسائل، مسأله‌آفرینی‌های نو و پاسخ‌های استاد، مدل و شیوه نواندیشی استاد و استاد مطهری از منظرهای دیگر برگزار شد.

در کنار این همایش به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم نمایشگاه تخصصی کتاب درباره شهید استاد مطهری و غرفه‌های تخصصی‌ پنج نشست تخصصی در رشته‌های پنج‌گانه الهیات به مدت پنج روز برگزار می‌شود.