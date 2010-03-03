فرهنگ هندی-ایرانی شایستگی جایگزینی فرهنگ غربی را دارد

پروفسور "شینا جین" استاد دانشگاه جامعه ملی اسلامی دهلی در گفتگو با خبرنگار مهر، تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و هند را به هم آمیخته و در عین حال قوی دانست که می تواند جایگزین فرهنگ امپریالیستی غرب شود.

وی، جهانی شدن را دارای بعضی تاثیرات منفی بر روی فرهنگ هندی دانست و گفت: ایران و هند به عنوان قسمتی از فرهنگ جهانی می توانند پایه گذار فرهنگ جایگزین جهانی باشند.

جین به نفوذ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره و تاثیر ایران بر مسلمانان این منطقه اشاره کرد و فیلم سازی و هنر ایران را همچنان برای هنرمندان هندی الهام بخش دانست.

این استاد هندی از باقی ماندن فرهنگ و بعضی قوانین دوران استعمار انگلیس بر جامعه و حتی دولت هند خبر داد و نفوذ فرهنگ امپریالیستی به شبه قاره در دوران گذار از استعمار را یک چالش جدی برای این کشور عنوان کرد.

وی، نیت دولت هند را در پذیرش نئولیبرالیسم در حوزه اقتصادی در دوران گذار ایجاد رفاه عمومی در شبه قاره با جمعیت گسترده آن عنوان کرد.

وی دولتی بودن فرهنگ پلورالیستی و لیبرال را یک چالش برای این فرهنگ، در شرایطی که با خواست مردم هند متفاوت است، ارزیابی کرد.