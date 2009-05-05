احتمال حمله گسترده ارتش پاکستان به دره سوات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"خوشحال خان" یک مقام ارشد دولت پاکستان در دره سوات از مردم این منطقه خواست مناطق مسکونی این منطقه را ترک کنند.

این رسانه غربی با استناد به درخواست این مقام دولتی پاکستان از مردم برای تخلیه مناطق پرجمعیت، از احتمال حمله گسترده ارتش به دره سوات گزارش داد.

سخنان خان می تواند به معنای شکستن مقررات منع آمدوشد در دره سوات که از اواخر هفته قبل در این منطقه برقرار شده،

تلقی شود.

دولت پاکستان در شرایطی در دره سوات مقررات منع آمد وشد برقرار کرده است که درگیری ها میان طالبان و ارتش در این منطقه پس از دو ماه صلح روند جدیدی به خود گرفته است.

رسانه های محلی گزارش می دهند که در اثر تنشها و درگیری میان ارتش پاکستان با اعضای طالبان دهها غیر نظامی خانه و کاشانه خود را از دست داده و حدود 50 هزار نفر نیز از مناطق درگیری به مکانهایی دیگری گریخته اند که صلیب سرخ جهانی در آنجا بیمارستانهای صحرایی و اردوگاههای آوارگان را بنا کرده است.