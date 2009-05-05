دولت باید مورد نقد منصفانه قرار گیرد/ بحران صنایع ما به نحوه مدیریت بازمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اراک با اشاره به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و تشکیل کمیته صیانت از آراء مردم اظهار داشت: تشکیل کمیته صیانت از آراء یک نکته انحرافی است که توسط برخی از افراد که می خواهند فضای انتخاباتی را به چالش بکشند مطرح می شود.

وی در مورد گزارش دیوان محاسبات برای تفریق بودجه سال گذشته اظهار داشت: دولتهای گذشته نیز در بودجه های سالانه خود تخلفات قانون را داشته اند اما تخلف از بودجه سوء استفاده نیست بلکه 90 درصد آن تخلف شکلی است که شکل مسائل قانونی رعایت نشده است.

رجایی گفت: قانون نیز دارای چالش است که مجلس باید به رفع این چالش ها بپردازد و قانون به گونه ای تنظیم شود تا در اجرای آن دچار مشکل نشویم.

بحرانهای صنایع ایران به مدیریت نادرست در داخل کشور مربوط است

وی همچنین با اشاره به بحرانهای اخیر صنایع کشور تصریح کرد: بحرانهای پیش آمده در صنایع ما بحران جهانی نیست بلکه بیشتر به نحوه مدیریت آنها بازمی گردد.

وی اضافه کرد: با واگذاری صنایع به بخش خصوصی کار نظارت بر آنان از حیطه دولت خارج شده است لذا باید فضای رقابتی در اقتصاد کشور ایجاد شود و کارخانه ها قیمت تمام شده کالای خود را پایین بیاورند.

رجایی اصلاح ساختار در کارخانه ها را یکی دیگر از راه حل های برون رفت از این مشکل عنوان کرد و افزد: این کارخانه ها باید محصولات خود را با محصولات جهانی منطبق کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: واردات پرتقال های پاکستانی با برچسب پرتقالهای رژیم صهیونیستی یک شیطنت سیاسی بود که توسط عده ای در داخل کشور انجام شد.

رجایی با بیان اینکه پرونده این افراد در دست پیگیری است افزود: موضع گیریهای ایران در مقابل اسرائیل و تضعیف موقعیت ایران در مقابل این کشور از جمله علتهای این شیطنت سیاسی است.