25 هزار فارغ التحصیل پرستاری و مامایی در کشور بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، غضنفر میرزابیگی عصر سه شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در دانشگاه آزاد ساری افزود: سالانه 14 هزار نفر از جامعه پزشکی کشور در تمامی حرف جذب وزارت بهداشت شده که نیمی از آنان را پرستاران و ماماهای فارغ التحصیل تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: علت بیکاری 25 هزار فارغ التحصیل پرستار و مامای کشور که بیشتر زنان بودند به واسطه خواسته های خودشان و عدم علاقمندی به کار در مرکز درمانی بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه سالانه شش هزار دانشجوی رشته پرستاری از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل می شوند، عنوان کرد: به همین میزان بر جمعیت جذب آنان در وزارت بهداشت افزوده می شود.

میرزابیگی با بیان اینکه هم اکنون نیاز به پرستاران در مناطق محروم و مراکز درمانی صعب العبور کشور احساس می شود، یادآور شد: پرستاران و ماماهای فارغ التحصیل علاقمند می توانند به راحتی جذب وزارت بهداشت شوند.

وی با اعلام اینکه سازمان سالهای گذشته با بحران جذب فارغ التحصیلان رشته پرستاری و مامایی در کشور مواجه بودیم، اظهار داشت: با تصویب مجلس در طول برنامه چهارم توسعه 96 هزار نفر جذب وزارت بهداشت شده که نیمی از آنان از جمعیت پرستاری و مامایی هستند.

وی با اشاره به تصویب قوانین تعرفه گذاری و ارتقا بهره وری توسط مجلس بیان داشت: اجرای این قوانین بسیاری از مشکلات زیربنایی، ساعات کار سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد و موارد از این دست را در جامعه پرستاری رفع کند.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه "بالاخره تکلیف تشکیل سازمان نظام پرستاری مازندران چه شده است" گفت: هیئت مدیره نظام پرستاری مازندران در دوره دوم از خود عملکرد خوبی نداشته و این مهم سبب شد تا تعداد اعضای سازمان نظام پرستاری استان از هزار نفر به 90 نفر کاهش یابند.

میرزابیگی افزود: اعضای فوق طی دو سال گذشته هیچ حضوری در جلسات هیئت مدیره کشور نداشته، مشکلات پرستاران استان را به سازمان منعکس نکرده و موجبات نارضایتی جامعه پرستاری و مامایی مازندران را فراهم کردند.

وی با بیان اینکه اکنون پرستاران در کشور مشکل خاصی ندارند، گفت: تنها استانی که با بحرانهای فراوان و مشکلات بسیار در جامعه پرستاری مواجه ایم مربوط به مازندران است.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه نظام پرستاری مازندران اکنون فاقد رئیس است، گفت: در صورتی که اعضای هیئت مدیره تا یک ماه آینده نسبت به انتخاب رئیس جدید اقدام نکنند احتمال انحلال هیئت مدیره استان و برگزاری انتخابات مجدد وجود دارد.