معلمان فقط نباید از میان یقه بسته ها و ظاهر الصلاحها انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی درهمایش تجلیل از معلمان نمونه آموزش پرورش شهر تهران که عصر سه شنبه در سالن اجلاس سران و با حضور مقامات کشوری از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی در حال برگزارشد با بیان این مطلب افزود: امروز بسیاری ازعوامل آموزشی دیگر همچون صدا و سیما در رقابت با آموزش و پرورش حرکت می کند و جاذبه رسانه ها در مقایسه با مدارس بسیار بالاتر است.

وی ادامه داد: باید از خودمان بپرسیم اگر قرار باشد به طور مثال برنامه های تلویزیونی همچون عمو پورنگ همزمان با کلاس درس برگزار شود کدامیک موفق ترند و جاذبه بیشتری دارند.

وی با تاکید بر اینکه معلمان همچون گذشته یکه تاز عرصه تعلیم و تربیت نیستند افزود: اگر امروز بدنبال منزلت و جایگاه معلمان هستیم در ابتدا باید ارزیابی کنیم که آموزش و پرورش در چنین فضای رقابتی چه جایگاهی دارد.

وی ادامه داد: ممکن است عده ای جایگاه معلمان را با عوامل معیشتی در ارتباط بدانند، در حالی که این بخشی از منزلت معلمان است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به فعالیت معاونت پرورشی و تربیت بدنی و تاکید مقام معظم رهبری بر احیای این معاونت اشاره کرد و گفت: اگر امروز معاونت پرورشی نتواند تعامل سایر عرصه های آموزشی و رسانه ای همچون اینترنت ، ماهواره ، تلویزیون ، خانه و محیط پیرامون مدرسه را با یکدیگر برقرار کند پس چگونه می تواند در عرصه تربیتی دانش آموزان موفق باشد؟.

وی تصریح کرد: امروز نهادهای زیادی همچون کانون فکری و پرورشی، مراکز مشاوره ، پژوهش سراهای دانش آموزی ، اردوگاهها و فضاهای ورزشی پیرامون مدرسه هستند که باید میان آنها و مدارس تعامل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر این نهادها ، آموزش و پرورش نیاز به کانون های خلاقیت ، نوآوری و ایده پردازی دارد گفت: آموزش و پرورش باید بتواند دانش آموزان را در تمام حوزه های تربیتی و آموزشی آماده کند.

علی احمدی در قسمت دیگری از در سخنان خود جامعه ، کودکان ، نوجوانان ، جوانان و حتی والدین دانش آموزان و معلمان را در معرض تهاجم فرهنگی دانست و گفت: باید از خودمان بپرسیم در مقابل این تهاجم فرهنگی چه کرده و چه برنامه منسجمی را تدوین کرده ایم.

وی خطاب به مسئولان کشور تصریح کرد: تهاجم فرهنگی مدتها است که در کشور اتفاق افتاده و هیچ تصمیم جامعی برای مقابله با آن اتخاذ نکرده ایم و تنها می گوییم چرا آموزش و پرورش ما این گونه عمل می کند. البته آموزش و پرورش نیز باید بهتر از این باشد و این گونه نباشد که دیگران تصور کنند توپ را به زمین آنها انداخته ایم.

وی در ادامه از معلمان خواست که به این سئوال پاسخ دهند که احیای معاونت پرورشی چگونه ممکن است و یک مربی چگونه می تواند در شرایط کنونی ایفای نقش کند.

وی با تاکید بر اینکه معلمان باید از میان نخبگان و برترین های دانشگاهی انتخاب شوند اظهار کرد: باید دانشگاه تربیت معلم تقویت کننده و زمینه ساز باشد و امروز دیگر نظام گزینشی ما نباید به دنبال انتخاب افراد یقه بسته و ظاهر الصلاح باشد.

وی در پایان تاکید کرد: آموزش و پرورش نیاز به افرادی دارد که با هوش و مبتکر باشند و باید در یارگیریهای خود حساب شده عمل کنیم.