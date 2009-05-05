رایزنی عبدالمهدی و سفیر انگلیس درباره تقویت روابط بغداد-لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "ایپا"،عادل عبدالمهدی" معاون رئیس جمهوری عراق امروز در دیدار با "کریستوفر برینتیس" سفیر انگلیس در بغداد،راههای توسعه روابط دوجانبه را بررسی کرد.



در این دیدار طرفین،درباره اوضاع عراق و راههای گسترش همکاری بغداد و لندن در تمام سطوح بحث و تبادل نظر کردند.



سفیر انگلیس همچنین از دستاوردهای امنیتی،سیاسی و اقتصادی عراق تمجید کرد و گفت : عراق امروز روابط خوبی بر اساس دوستی و منافع مشترک با همه دارد که این موضوع می تواند در خدمت عراق و کشورهای دیگر باشد.



وی حمایت انگلیس را از روند توسعه عراق و به ویژه آمادگی برای سرمایه گذاری در این کشور اعلام کرد.