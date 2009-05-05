خودم می روم تا کسی نتواند برکنارم کند / استقلال خودزنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از تساوی عصر سه شنبه تیمش برابر الاتحاد عربستان و حذف از لیگ قهرمانان آسیا و اعلام استعفایش از سرمربیگری استقلال گفت: معمولا تیمی که قهرمان می شود چند روز را به جشن و شادمانی می پردازد اما آقایان قهرمانی استقلال در لیگ برتر را لوث کردند.

وی در ادامه با اشاره به درگیری های اخیر در باشگاه استقلال گفت: ما خودزنی کردیم و خودمان باعث شدیم استقلال به این روز بیفتد. واقعیت این است که خیلی ها دوست نداشتند استقلال قهرمان شود. این آقایان روزی که ما قهرمان شدیم چهره هایشان درهم رفته بود و از این قهرمانی ناراحت بودند.

سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال به شعار هواداران این تیم و حمایت از وی اشاره کرد و با کنایه گفت: حتما من به هواداران پول داده ام تا تشویقم کنند!

قلعه نویی در ادامه به دلایل جدایی اش از استقلال اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: نمی خواهم در دوستی که با آقای واعظ دارم خدشه ای وارد شود. من خودم می روم تا کسی نتواند عوضم کند.

وی ادامه داد: قبل از بازی با پیام آقای واعظ از من خواستند که قراردادم را با تیم استقلال تمدید کنم اما به ایشان گفتم اجاره بدهید بازی با پیام تمام شود بعد من به خاطر عشق و علاقه ای که به هواداران دارم با استقلال قرارداد سفید امضا خواهم کرد. به ایشان گفتم که مسائل مالی به هیچ وجه برای من مهم نیست. حتی چند روز قبل از بازی با پیام به من گفتند که فهرست بازیکنان فصل بعد را بدهم.

امیرقلعه نویی ادامه داد: با این وجود زمانی که از مشهد برگشتیم همه چیز عوض شد. اختلاف ما از زمانی شروع شد که آقای واعظ در دو مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و اوضاع استقلال را بهم زد. یکی از مجریانی که هشت سال ممنوع التصویر بود نیز علیه من موضع گیری کرد و به انتقاد پرداخت.

وی مذاکره با تیم های لیگ برتری را تکذیب کرد و گفت: به خاطر تعهد و وظایفی که در استقلال داشتم با هیچ تیمی مذاکره نکردم و صحبت هایی که در این مورد مطرح شده است شایعه بود.

امیرقلعه نویی به گفتگویی که چند روز پیش با یکی از مسئولان باشگاه استقلال داشته است اشاره کرد و گفت: در این گفتگو به آقای فتحی ( از عوامل باشگاه ) گفتم که بهتر است به فکر جذب یک سرمربی برای استقلال باشید چرا که من با این شرایط نمی توانم با استقلال ادامه همکاری داشته باشم.

وی در مورد احتمال جدایی چند بازیکن از استقلال به خاطر کنار رفتن او گفت: بازیکنان متعلق به باشگاه و مردم هستند و نباید به خاطر من از این تیم جدا شوند.

سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال در ادامه انتقادات خود از مدیریت باشگاه گفت: در هیچ کجای دنیا درب های ورزشگاه را برروی هواداران نمی بندند اما استقلال برعکس تمام دنیا عمل کرد و در این چند روز هواداران را به ورزشگاه راه ندادند.

قلعه نویی ادامه داد: من شرمند همه مردم و هواداران استقلال هستم و از آنها خداحافظی می کنم. البته آقای واعظ گفته اند که شنبه یا یکشنبه هفته آینده با هم جلسه ای داشته باشیم اما من مطمئنم که این جلسه برگزار نخواهد شد.

وی ادامه داد: تمام کادر فنی استقلال رقمی کمتر از یک میلیارد تومان دریافت کرد و فکر می کنم اگر ما هم دو سه میلیارد تومان دریافت می کردیم الان شرایط کاملا فرق می کرد.

قلعه نویی در مورد دیدار با الاتحاد و تساوی یک بر یک در این دیدار گفت: ما در این بازی فوتبال خوبی را ارائه کردیم اما بازهم مثل سایر دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا بدشانس بودیم و از هشت موقعیتی که نصیب مان شد نتوانستیم برای رسیدن به برتری استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بجز دیدار با ام صلال در قطر، در سایر بازیها مستحق پیروزی بودیم و اگر به این پیروزی ها می رسیدیم الان شرایط فرق می کرد و از گروه مان صعود کرده بودیم.