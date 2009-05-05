تاکتیک استقلال را خنثی کردیم / دو امتیاز از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال الاتحاد عربستان پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی افزود: ما خوب بازی کردیم و فقط 2 امتیاز را از دست دادیم.

وی در ادامه با اشاره به تاکتیک تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: استقلال فقط از توپ‌های هوایی و سانتر از جناحین برای رسیدن به دروازه ما استفاده می کرد. ما می دانستیم شیوه بازی استقلال چیست و توانستیم به خوبی این تاکتیک را خنثی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال الاتحاد عربستان افزود: ما در حال حاضر صدرنشین گروه خود هستیم و می توانیم به عنوان تیم اول به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان صعود کنیم. صعود با این شرایط باعث می شود از نظر روحی شرایط بهتری را برای حضور در مرحله حذفی مسابقات داشته باشیم و شانس مان جهت راهیابی به مراحل بالاتر بیشتر شود.

وی از اظهارنظر در خصوص شرایط تیم استقلال خودداری کرد و گفت: درست نیست در مورد تیم استقلال بیش از این اظهارنظر کنم، فقط امیدوارم این تیم در دوره آینده لیگ قهرمانان موفق باشد.

تیم فوتبال الاتحاد عربستان با کسب نتیجه تساوی در دیدار برابر استقلال ایران، 9 امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی گروه C مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا باقی ماند.