885 هزار نفر در استان مرکزی واجد شرایط رای هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ابوالقاسم نصراللهی عصر سه شنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اعضای ستاد انتخابات استان افزود: 734 شعبه اخذ رای در استان مرکزی برای جمع آوری آرا مردم آماده است که از این تعداد 293 شعبه اخذ رای در اراک است.

وی با اشاره به اینکه شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد در استان فراهم شده است، اظهار داشت: 20 هیئت اجرایی در سراسر استان تشکیل می ‌شود که از این تعداد 11 هیئت در شهرستانها و 9 هیئت اجرایی در بخشها است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 20 هزار نفر، برگزاری انتخابات در بخش اجرایی را به عهده دارند که از این تعداد 9 هزار نفر از عوامل اجرایی اعم از نظارت و بازرسی، امنیت و اطلاع رسانی در اراک فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: در روند اجرای انتخابات کمیته های امنیتی، پشتبانی، فناوری اطلاعات، پیگیری و تبلیغات، بانوان و اطلاع رسانی فعالیت دارند.

نصراللهی با تاکید بر ایجاد فضای سیاسی مناسب در کشور و اینکه تاکنون مدیریت اجرایی انتخابات مانعی برای اظهار علائق و سلیقه‌ های کاندیداها به وجود نیاورده است، افزود: تمامی ارگانهای دولتی موظفند که امکانات خود را در اختیار انتخابات قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی ستاد انتخابات اجرای عدالت به معنای واقعی است، گفت: ستاد انتخابات باید بدون حمایت از گروه و جناح خاصی به امر صحیح برگزاری انتخابات بپردازد.

آیت ‌الله احمد محسنی ‌گرکانی افزود: فردی که به عنوان رئیس ‌جمهور آینده انتخاب می ‌شود باید علاوه بر قابلیت اخلاقی، رفتاری و معنوی در زمینه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز توانایی و مهارت داشته باشد.