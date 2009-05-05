مذاکرات احمدی نژاد با بشار اسد/ دیدار با رهبران گروههای مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، محمود احمدی نژاد پس از آنکه در فرودگاه بین المللی دمشق با استقبال ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روبرو شد،بلافاصله مذاکرات خود را با بشار اسد همتای سوری خود آغاز کرد.



منوچهر متکی وزیر امور خارجه،رئیس جمهوری کشورمان را در این سفر همراهی می کند.

از سوی دیگر به گفته خالد عبدالمجید دبیر کمیته پیگیری عالی گروههای مقاومت فلسطین،قرار است احمدی نژاد در مدت اقامت خود در دمشق با رهبران گروههای مقاومت فلسطین و در راس آنها خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و رمضان شلح دبیرکل جنبش جهاد اسلامی دیدار کند.



احمدی نژاد قرار است در ادامه به برزیل سفر کند.