جشنواره فیلم کوتاه سرزمین زیتون در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز و با حضور جمعی از مسئولیان و مدیران ادارات استان جشنواره کشوری سرزمین زیتون در در مجتمع فرهنگی هنری فجر در سنندج آغاز به کار کرد.

سرپرست انجمن سینمای جوان دفتر سنندج در آیین آغاز به کار این جشنواره اظهار داشت: جشنواره سرزمین زیتون دارای سه بخش فیلم، عکس و فیلمنامه است که همزمان درسراسر کشور و همچنین در کشورهای سودان، لبنان و قطر در حال برگزاری است .

سیروس ثنایی خاطرنشان کرد: 214 فیلم و فیلمنامه در این جشنواره شرکت کرده بودند که بر اساس رای هیئت داوران 81 فیلم درعلاوه بر شرکت در بخش مسابقه به مدت دو روز اکران خواهند شد .

وی خاطر نشان کرد: چهار فیلم از استان کردستان نیز با عنوان های "جنگ بازی"، "زیر آسمان آبی"، "رنج و عشق" و "القدس لنا" به این جشنواره راه پیدا کرده اند .

ثنایی افزود: جشنواره سرزمین زیتون علاوه بر بخش مسابقه، دو بخش دیگر با عناوین در قلمروی سبز و حدیث مقاومت را در برمی گیرد که با هدف فراهم آوری عرصه ای برای تبادل تجربه و اندیشه های هنرمندان و ایجاد زمینه های مناسب جهت ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان فیلم کوتاه و به منظور ارتقای دانش و تجارب سینماگران حوزه فیلم کوتاه پیش بینی شده است .