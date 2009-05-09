توضیحات رئیس دانشگاه زابل درباره اجرای مصوبات استانی دولت

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، متن کامل این توضیحات که به نقل از رئیس دانشگاه زابل تنظیم شده بدین شرح است: در سفر ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان بیش از 90 درصد مصوبات هیئت دولت برای این دانشگاه اجرایی شده است.

مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت درباره این دانشگاه نیز که مدت زمان کوتاهی از آن می گذرد، سیر قانونی خود را طی می نماید و در حال انجام است و این دور از انصاف و حتی مغرضانه است که بگوییم مصوبات هیئت دولت در این دانشگاه اجرایی نشده است.

حدود 200 میلیارد ریال بودجه عمرانی و 400 میلیارد ریال اعتبارات جاری در سال های 85، 86 و 87 به دانشگاه زابل اختصاص یافته و افرایش بودجه عمرانی در کل دانشگاههای کشور بی سابقه است. این عامل سبب رشد چشمگیر دانشگاه در سال های اخیر شده است به طوریکه در سال گذشته توانسته ایم پردیس جدید دانشگاه زابل را افتتاح نماییم.

موافقت با تاسیس پژوهشکده های تالاب بین المللی هامون، دام های خاص، مرکز باستان شناسی، موافقت با تبدیل آموزشکده دامپزشکی به دانشکده دامپزشکی، افزایش فضاهای آموزشی از 29 هکتار به 107 هکتار، کمک به احداث مسجد به متراژ 1670 مترمربع، دانشکده هنر 3300 متر مربع، تکمیل و تجهیز دو خوابگاه دانشجویی به متراژ 6300 مترمربع، خانه فرهنگ به متراژ 320 مترمربع، ساختمان کلاس های آموزشی به متراژ 3750 مترمربع، دانشکده کشاورزی به متراژ5400 مترمربع، سالن های ورزشی به متراژ3100 مترمربع، استخر به متراژ3860 مترمربع، بوستان های شهید میرحسینی، شهدای سیستان، فردوسی و یاس به متراژهای 7500، 25000، 3100 و 3000 مترمربع بخشی از مصوبات هیئت دولت است.

در سالهای گذشته کمیته صرفه جویی در دانشگاه زابل ایجاد شده که بیش از 18 میلیارد ریال صرفه جویی در قسمت های مختلف دانشگاه در یک سال صورت پذیرفته و در بخش های دیگر هزینه شده است.

دانشگاه زابل توانسته است تعداد رشته ها را در دوره دکتری و کارشناسی ارشد به 17 رشته برساند که 11 رشته در دولت نهم مجوز دریافت کرده است. این دانشگاه قصد دارد شعبه بین المللی را نیز پس از طی مراحل قانونی آن راه اندازی کند.

توضیحات مهر:

رئیس دانشگاه زابل پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان اجرای مصوبات استانی دولت اعلام کرده بود: مصوبات استانی دولت اجرایی نشده اند. وی در این گفتگو به هیچ عنوان اشاره نکرده که منظور از این مصوبات، مصوبات دور اول یا دوم بوده است.

در این گفتگو رئیس دانشگاه زابل به هچ عنوان از وضعیت اجرای مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت حرفی به میان نیاورد و تنها به آنچه در شماره خبر 860416 آمده است بسنده کرد.