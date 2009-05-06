به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد امسال بیش از 70 فیلم بلند، 70 فیلم کوتاه و 50 موزیک ویدیو در جشنواره لس آنجلس به نمایش درمی‌آید که 18 تا 28 ژوئن (28 خرداد تا 7 تیر) برگزار می‌شود.





جانی دپ در صحنه‌ای از فیلم "دشمنان مردم"

هنوز تاریخ نمایش "دشمنان مردم" در جشنواره لس آنجلس مشخص نیست. این فیلم از اول ژوئیه (10 تیر) در آمریکای شمالی اکران می‌شود. "دشمنان مردم" بر مبنای کتاب "دشمنان مردم: بزرگترین موج جنایی آمریکا و تولد اف بی آی، 43-1933" نوشته برایان بورو ساخته شده است.

داستان در سال‌های رکود اقتصادی اتفاق می‌افتد و درباره تلاش دولت برای بازداشتن تبهکارانی مانند جان دیلینجر (دپ)، نلسن "بچه‌صورت" (استفن گراهام) و فلوید "بچه‌خوشگل" (چانینگ تیتم) است.

کریستین بیل نیز در این فیلم به نقش ملوین پرویس مامور معروف پلیس فدرال ظاهر می‌شود که به دستور جی. ادگار هوور رئیس اف بی آی رهبری تعقیب سراسری تبهکاران را به عهده گرفت. ماریون کوتیار، جووانی ریبیسی و استفن دورف دیگر بازیگران "دشمنان مردم" هستند.

برگزارکنندگان جشنواره لس آنجلس در عین حال اسامی چهار فیلم از هفت فیلم بخش مسابقه داستانی را اعلام کردند. 11 فیلم نیز برای نمایش در بخش فیلم مستقل انتخاب شده‌اند. در بخش مسابقه مستند جشنواره نیز چهار فیلم اولین بار در دنیا پخش می‌شود.