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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۱۳

وزیر علوم:

15 عضو هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به زودی معرفی می شوند

15 عضو هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به زودی معرفی می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: کلیات دانشگاه فرهنگیان در سال گذشته و نام این دانشگاه در هفته گذشته تصویب شد و به زودی 15 نفر از شخصیتهای فرهنگی برجسته کشور به عنوان هیئت امنا این دانشگاه معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مهدی زاهدی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به تصویب راه اندازی دانشگاه فرهنگیان گفت: راه اندازی این مرکز آموزش عالی موجب رشد سطح علمی معلمان در سطوح مختلف آموزشی خواهد شد.

وزیر علوم اضافه کرد: تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان یکی از نیازهای ضروری سیستم آموزشی کشور محسوب می شد که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بستر این امر فراهم شده است و تاثیر چشمگیری بر افزایش سطح آموزشی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: تقویت علمی معلمان در نهایت موجب افزایش سطح آگاهی های و ارتقا سطح علمی سیستم آموزشی می شود.

زاهدی اضافه کرد: در مرحله اول این دانشگاه در تهران شروع به فعالیت خواهد کرد و با توجه به پتانسیلهای بالقوه در آموزش و پرورش به زودی در سایر استانها نیز این دانشگاه راه اندازی می شود.

کد مطلب 873392

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