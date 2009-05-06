15 عضو هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به زودی معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مهدی زاهدی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به تصویب راه اندازی دانشگاه فرهنگیان گفت: راه اندازی این مرکز آموزش عالی موجب رشد سطح علمی معلمان در سطوح مختلف آموزشی خواهد شد.

وزیر علوم اضافه کرد: تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان یکی از نیازهای ضروری سیستم آموزشی کشور محسوب می شد که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بستر این امر فراهم شده است و تاثیر چشمگیری بر افزایش سطح آموزشی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: تقویت علمی معلمان در نهایت موجب افزایش سطح آگاهی های و ارتقا سطح علمی سیستم آموزشی می شود.

زاهدی اضافه کرد: در مرحله اول این دانشگاه در تهران شروع به فعالیت خواهد کرد و با توجه به پتانسیلهای بالقوه در آموزش و پرورش به زودی در سایر استانها نیز این دانشگاه راه اندازی می شود.