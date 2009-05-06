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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۳۸

تکثیر سیدحسینی در آیینه آثارش

تکثیر سیدحسینی در آیینه آثارش

نشست «سیدحسینی در آیینه آثارش» ساعت ۱۷ روز یکشنبه بیستم اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست  ابوالحسن نجفی از تجربه مشترک در ترجمه "ضد خاطرات"آندره مالرو، طهمورث ساجدی درباره "مکتبهای ادبی" و مهشید نونهالی درباب "دایره‌المعارف هنر و ادبیات" سخن می‌‌گویند.

این نشست  به همت شهرکتاب مرکزی و شورای عالی ویرایش صدا و سیما برگزار می‌شود.
 
رضا سیدحسینی مترجم و پژوهشگر نامدار معاصر جمعه 11 اردیبهشت  در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت.

وی متولد 22 مهرماه 1305 در اردبیل بود. سرپرستی مجموعه شش جلدی "فرهنگ آثار" و تالیف کتاب پژوهشی "مکتبهای ادبی"  بخشی از کارنامه پربار این مترجم و محقق فقید را شکل می‌دهد.

ترجمه بیش از 34 عنوان کتاب از "آلبر کامو"، "سارتر"، "مارگریت دوراس"، "ناظم حکمت" ،"آندره مالرو" و بسیاری از چهره‌های شاخص ادبیات فرانسه جزوکوششهای ماندگار زنده ‌یاد سیدحسینی است.

کد مطلب 873408

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