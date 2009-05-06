تکثیر سیدحسینی در آیینه آثارش

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ابوالحسن نجفی از تجربه مشترک در ترجمه "ضد خاطرات"آندره مالرو، طهمورث ساجدی درباره "مکتبهای ادبی" و مهشید نونهالی درباب "دایرهالمعارف هنر و ادبیات" سخن میگویند.
این نشست به همت شهرکتاب مرکزی و شورای عالی ویرایش صدا و سیما برگزار میشود.
رضا سیدحسینی مترجم و پژوهشگر نامدار معاصر جمعه 11 اردیبهشت در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت.
وی متولد 22 مهرماه 1305 در اردبیل بود. سرپرستی مجموعه شش جلدی "فرهنگ آثار" و تالیف کتاب پژوهشی "مکتبهای ادبی" بخشی از کارنامه پربار این مترجم و محقق فقید را شکل میدهد.
ترجمه بیش از 34 عنوان کتاب از "آلبر کامو"، "سارتر"، "مارگریت دوراس"، "ناظم حکمت" ،"آندره مالرو" و بسیاری از چهرههای شاخص ادبیات فرانسه جزوکوششهای ماندگار زنده یاد سیدحسینی است.
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