پرواز تبریز - بغداد در تهران به زمین نشست

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به بغداد به دلیل شرایط بدجوی وعدم امکان نشستن هواپیما در فرودگاه بغداد با مشکل تاخیر یا کنسل شدن مواجه هستند.

رضا جعفرزاده درباره پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از تبریز به بغداد و برگشت دوباره آن به تبریز، تصریح کرد: این هواپیما پس از پرواز از تبریز به سوی بغداد به خاطر نبود دید کافی و شرایط بد جوی قادر به نشستن در فرودگاه بغداد نشد؛ به همین دلیل خلبان هواپیما مجبور شد هواپیما را همراه به مسافران به تبریز بازگرداند.

وی ادامه داد: فرودگاه تبریز نیز با شرایط بدی جوی اجازه نشستن هواپیما به خلبان را نداد و بدین ترتیب، هواپیما از تبریز به سوی تهران حرکت کرد.

جعفرزاده همچنین تصریح کرد: این هواپیما سرانجام در فرودگاه تهران به زمین نشست و پس از سوخت گیری و آگاهی از وضعیت مناسب فرودگاه بغداد از نظر داشتتن دید کافی ، مسافران را به سوی مقصد خود یعنی بغداد برد.

وی درپایان تاکید کرد: مسافران ایرانی که به سوی بغداد می روند با احتمال تاخیرهای چند ساعته و یا حتی کنسلی پروازهای خود مواجه هستند .