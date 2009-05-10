تشریح جزئیات توسعه ماتریکس حسگر تلسکوپها توسط محقق پلی تکنیک میلان

فرانکو زاپا (Franco Zappa) سرپرست تیم تحقیقاتی دپارتمان الکترونیک و اطلاعات دانشگاه پلی تکنیک میلان در ایتالیا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: "هدف ما از این تحقیقات توسعه، آزمایش و توصیف یک سیستم تصویری کامل برای فیزیک نجوم بود. این تحقیقات برپایه حسگرهای یکپارچه SPADA (آنتن دیود ریزش تک- فوتونی) و روابط الکترونیکی بود.



وی اضافه کرد: "درون سیستم SPADA، یک حسگر یکپارچه سیلیکونی متشکل از 60 عنصر، یک کارت الکترونیکی نمایان سازی، یک کارت برای شمارش فوتونها و پردازش داده ها در زمان واقعی، یک نرم افزار ویژه برای مدیریت، انتقال و پسا- پردازش داده ها، یک اوپتومکانیک فوکوس نمایی روی حسگر و موقعیت یاب تلسکوپ وجود دارند."

فرانکو زاپا افزود: "تحقیقات ما در عرصه ویژگیهای این حسگرها در رقابت با پروژه های مشابهی بود که در رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) انجام می شد. تمام نتایج آزمایشاتی که در سه واحد آزمایشگاهی اروپایی بر روی بخشهای مجزایی که سیستم SPADA را کامل می کردند انجام شد رضایت بخش بودند. نتایج این تحقیقات در تلسکوپهای رصدخانه ایتالیایی کاتانیا و رصدخانه اروپایی ESO کاربرد دارند. همچنین ما نتایج این تحقیقات را در کنفرانس فوتونیک غرب (Photonic West) که ژانویه گذشته در سن خوزه آمریکا برگزار شد مطرح کردیم که مورد توجه قرار گرفت."

این استاد دانشگاه پلی تکنیک میلان توضیح داد: "ما در این پروژه که دو سال به طول انجامید، ایده حسگرهای یکپارچه را ارائه کرده و ساختار آنها را در پیکسلهای مجزای SPADA و در داخل ماتریکس طراحی کردیم. سپس این حسگرها را در لابراتوار LAMEL در بلونیا و لابراتوارهای موسسه میکروالکترونیک و میکروسیستمهای شورای ملی تحقیقات ساختیم و اکنون 10 ویفر سیلیکونی 4 اینچی در دسترس داریم که در هر ویفر 12 حسگر SPADA در ابعاد 18 در 18 میلیمتر وجود دارد."

فرانکو زاپا افزود: "هر حسگر SPADA محتوی 60 عنصر است که در چهار پیکسل ساختار بندی شده اند. به این ترتیب براساس نوع کاربری این حسگرها در فیزیک نجوم می توان از یک ست 60 پیکسلی استفاده کرد. در اطراف ویفرها چندین ساختار آزمایش نصب شده اند که امکان تست و بررسی پاسخها را با پارامترهای مورد نیاز برای شبیه سازیهای فرایند فراهم می کنند."

وی اضافه کرد: "همچنین ما به منظور ورود آسان به پیکسلهای حسگر SPADA یک حمایت کننده مناسب را در نظر گرفتیم. این حمایت کننده، تماس مناسب گرمایی با تراشه حسگر را امکانپذیر می کند به طوری که می توان از این طریق دمای متعادل دستگاه را کنترل کرد. سپس این حمایت کننده در داخل یک پایه شیشه ای یا سرامیکی ثابت می شود. این پایه اتصال الکتریکی با پیکسلهای مجزا و اندازه گیرهای دما را تضمین می کند. در مجموع 120 اتصال وجود دارد که بین 60 کاتد و 60 آند تقسیم می شوند."

این دانشمند ایتالیایی در گفتگو با مهر گفت: "آزمایش کارت نمایان سازی SPADA با یک میکروسکوپ نوری انجام شد که هم به نور متناوب و هم به نور منقطع مجهز بود. این میکروسکوپ به کارت پردازش داده ها که در واحد تحقیقاتی دانشگاه پیزا توسعه داده شد متصل بود. دو کارت به کار رفته در این آزمایش توسط یک رایانه از راه دور کنترل می شدند."

وی افزود: "به منظور تسهیل در ادغام سیستم SPADA با یک تلسکوپ، یک جعبه محکم مکانیکی طراحی شد. به این ترتیب، سیستم SPADA به راحتی برای بکارگیری در تلسکوپهای رصدخانه ESO و کاتانیا قابل استفاده شد."

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گفتگو از هدا عربشاهی