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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۳۹

رئیس جمهور موافقتنامه کشتیرانی ایران و مغرب را ابلاغ کرد

رئیس جمهور موافقتنامه کشتیرانی ایران و مغرب را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین ایران و مغرب (مراکش ) را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت می تواند موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین ایران و مغرب  را به امضا برساند. 

بر اساس این موافقتنامه، ایران و مغرب همه امکانات خود را برای توسعه کشتیرانی تجاری و همکاری های دو جانبه دریایی کار خواهند گرفت.

این موافقتنامه که سال 87 در قالب لایحه ای برای تصویب به مجلس رفت و اواسط آذرماه همان سال به تصویب نمایندگان رسید ، اما 3 ماه بعد مغرب با ادعاهای واهی روبط خود با تهران را بصورت یکجانبه قطع کرد.

وزیر امور خارجه این کشور در تشریح دلیل این قطع رابطه ، تهران را به تلاش برای دخالت در امور دینی مغرب و قاره آفریقا متهم کرد و سخنگوی دولت رباط نیز در اظهاراتی غیر اصولی و غیر مستند ، مدعی شد جامعه مراکشی‌ها در بلژیک مورد هدف ایران قرار گرفته‌است.

با این حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه هفته جاری - 14 اردیبهشت - در دانشگاه تربیت مدرس تهران در پاسخ به سئوال دانشجویان این دانشگاه درباره واکنش ایران به این اقدام رباط گفت :  در پی حوادث غزه ، دولت این کشور تصمیم گرفت و ما هم صبوری ایرانی خودمان را داشتیم و سعی کردیم که به آنها فرصت بدهیم که بازتاب های تصمیمشان را بررسی کنند اما دلایل منطقی برای این اقدام دولت مراکش پیدا نکردیم.

کد مطلب 873480

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