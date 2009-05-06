رئیس جمهور موافقتنامه کشتیرانی ایران و مغرب را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت می تواند موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین ایران و مغرب را به امضا برساند.

بر اساس این موافقتنامه، ایران و مغرب همه امکانات خود را برای توسعه کشتیرانی تجاری و همکاری های دو جانبه دریایی کار خواهند گرفت.

این موافقتنامه که سال 87 در قالب لایحه ای برای تصویب به مجلس رفت و اواسط آذرماه همان سال به تصویب نمایندگان رسید ، اما 3 ماه بعد مغرب با ادعاهای واهی روبط خود با تهران را بصورت یکجانبه قطع کرد.

وزیر امور خارجه این کشور در تشریح دلیل این قطع رابطه ، تهران را به تلاش برای دخالت در امور دینی مغرب و قاره آفریقا متهم کرد و سخنگوی دولت رباط نیز در اظهاراتی غیر اصولی و غیر مستند ، مدعی شد جامعه مراکشی‌ها در بلژیک مورد هدف ایران قرار گرفته‌است.

با این حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه هفته جاری - 14 اردیبهشت - در دانشگاه تربیت مدرس تهران در پاسخ به سئوال دانشجویان این دانشگاه درباره واکنش ایران به این اقدام رباط گفت : در پی حوادث غزه ، دولت این کشور تصمیم گرفت و ما هم صبوری ایرانی خودمان را داشتیم و سعی کردیم که به آنها فرصت بدهیم که بازتاب های تصمیمشان را بررسی کنند اما دلایل منطقی برای این اقدام دولت مراکش پیدا نکردیم.