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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

به‌نشانه اهمیت روابط بین‌دینی؛

پادشاه اردن به استقبال رهبر کاتولیهای جهان می‌رود

پادشاه اردن به استقبال رهبر کاتولیهای جهان می‌رود

رئیس دفتر مطبوعاتی واتیکان اعلام کرد پادشاه اردن به نشانه اهمیت روابط بین دینی روز جمعه از پاپ استقبال خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، فدریکو لومباردی مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان در رابطه با سفر یک هفته ای پاپ به سرزمین مقدس و اماکنی که مسیح نیز به آنجا رفته است گفت: عبدالله دوم پادشاه اردن در اقدامی غیر متعارف در فرودگاه از پاپ استقبال می کند و هنگام خاتمه سفر پاپ در اردن نیز وی به همراه ملکه رانیا رهبرکاتولیکهای جهان را در فرودگاه بدرقه خواهند کرد.

لومباردی در ادامه اظهارات خود به تأکید این کشور بر گفتگوی بین ادیان از طریق ابتکار عملهای مختلف اشاره کرد و پیام بین ادیان امان را که مسلمانان جهان را به کنار گذاشتن افراط گرایی تشویق کرده و یهودیان و مسیحیان را به ترویج صلح و ارزشهای مشترک میان ادیان دعوت کرد، یادآور شد.

سخنگوی واتیکان همچنین یادآور شد که قاضی بن محمد که یکی از عاملان ابتکار عمل نامه " کلمه مشترک" 138 نفر ازعلمای مسلمان بود، یکی از مشاوران عبدالله دوم است.

کد مطلب 873517

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