  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

قنبری:

4000 مسجد نیمه فعال کشور حمایت فرهنگی شدند

4000 مسجد نیمه فعال کشور حمایت فرهنگی شدند

کارشناس نظارت و ارزیابی امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به وجود بیش از 60 هزار مسجد در سراسر کشور، گفت: پارسال 4 هزار و 193 مسجد نیمه فعال تحت پوشش حمایتی برنامه‌های فرهنگی این سازمان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب قنبری کارشناس نظارت و ارزیابی امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی ظهارداشت: در طول سال گذشته پنج میلیون و 496 هزار و733 نفر از برنامه های فرهنگی امور مساجد استفاده کردند.

قنبری افزود: طی این مدت این افراد از 37 هزار و 978 برنامه و فعالیت اجرا شده نیز بهره بردند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 هزار مسجد در سراسر کشور وجود دارد، فعال سازی مساجد نیمه فعال، حمایت مالی از مساجدی که نیاز دارند، ساماندی امور مبلغین و استقرار روحانیون و تحت پوشش قرار دادن مساجد به خدمات نرم افزاری را از جمله اهداف دفتر نظارت و ارزیابی امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد .

کد مطلب 873519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها