4000 مسجد نیمه فعال کشور حمایت فرهنگی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب قنبری کارشناس نظارت و ارزیابی امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی ظهارداشت: در طول سال گذشته پنج میلیون و 496 هزار و733 نفر از برنامه های فرهنگی امور مساجد استفاده کردند.

قنبری افزود: طی این مدت این افراد از 37 هزار و 978 برنامه و فعالیت اجرا شده نیز بهره بردند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 هزار مسجد در سراسر کشور وجود دارد، فعال سازی مساجد نیمه فعال، حمایت مالی از مساجدی که نیاز دارند، ساماندی امور مبلغین و استقرار روحانیون و تحت پوشش قرار دادن مساجد به خدمات نرم افزاری را از جمله اهداف دفتر نظارت و ارزیابی امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد .