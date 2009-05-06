کیفرخواست چهار نفر از متهمان پرونده بهزیست بنیاد صادر شد

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کیفرخواست برای 4 متهم پرونده بهزیست بنیاد در دادسرای مبارزه با کالا و قاچاق ارز صادر شده است و پرونده در دادگاه انقلاب مراحل پایانی را طی می کند.

در سال گذشته در دادسرای ناحیه 24 ( مبارزه با کالا و قاچاق ارز) پرونده ای تشکیل شد مبنی بر اینکه یکی از شرکتهای تحت نظارتسازمان بهزیستی با سوء استفاده از معافیت قانونی با تجار وارد کننده البسه وارد معامله و قرارداد شده است و از آنها مبالغی را به عنوان پورسانت تجاری دریافت کرده است.

قاچاق کالاهایی همچون پوشاک، کفش، برنج پاکستانی، چای، کنسرو ماهی، شیرآلات چینی و کلید مینیاتوری، گوشی تلفن همراه و سیمان و فرآورده های نفتی توسط شرکت بهزیست بنیاد که زیر نظر بهزیستی فعالیت می کنند، از جمله اتهامات مطرح در پرونده این شرکت است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: رای پرونده بهزیست بنیاد به زودی صادر و حکم نهایی متهمان آن اعلام خواهد شد.