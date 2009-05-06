آب سد جیرفت چهار میلیون مترمکعب کاهش داشته است

سیدمهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: امسال نیز در یازدهمین سال خشکسالی قرار گرفته ایم و بارندگی های اخیر نتوانسته است کم آبی های ده سال گذشته را جبران کند.

مدیرکل آب منطقه ای کرمان عنوان کرد: بارندگی های اخیر روی منابع آب تاثیری نداشته است و برداشت منفی همچنان ادامه دارد به طوری که آب سد جیرفت به عنوان اصلی ترین منبع تامین آب منطقه نسبت به سال قبل چهار میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که در سال جاری 44 میلیون متر مکعب آب وارد سد جیرفت شده است اما سطح آب کاهش یافته است.

موسوی گفت: سطح آب سد جیرفت در سال گذشته 59 میلیون متر مکعب بوده است در حالی که هم اکنون این سطح به 55 میلیون متر مکعب رسیده است که دلیل عمده این مسئله استفاده از ذخایر آب سالهای گذشته بوده است.

وی ادامه داد: از مهر ماه سال 87 تا ابتدای سال جاری تنها 45 میلیمتر باران در استان کرمان داشتیم که حتی نسبت به سال گذشته در این مدت شاهد بارش کمتری بوده ایم و نسبت به میانگین بلندمدت با 30 درصد کاهش بارندگی مواجه شده ایم.

موسوی با اشاره به بارش 63 میلیمتر باران در فروردین ماه جاری افزود: بارندگی های در سال اخیر مجموع بارندگی در سال زراعی جدید را به 108 میلمتر رساند این مسئله هر چند که امیدوار کننده است اما هنوز بسیاری از چشمه ها و قنوات استان احیا نشده اند و این بارشها روی منابع زیر زمینی تاثیر خاصی نداشته است و برداشت آب از منابع زیر زمینی بیشتر از میزان ورود آب به این منابع بوده و تعادل لازم برقرار نشده است.

مدیرکل آب منطقه ای کرمان با اشاره به ادامه خشکسالی در سال جاری گفت: هنوز وضعیت منابع آب زیر زمینی استان متعادل نشده و برداشت آب منفی است.