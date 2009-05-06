ایران و عراق برای افزایش پروازهای هوایی به توافق رسیدند

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری امروز چهارشنبه درگفتگو با مهر درباره جزئیات سفر حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران به بغداد گفت: در این سفر، وزیر راه و ترابری ایران و وزیر حمل و نقل عراق در راستای افزایش تقاضای مسافران ایرانی برای سفر به این کشور از مسیر هوایی و حفظ مصونیت زایران ایرانی برای سفر به عتبات عالیات ، درباره افزایش تعداد پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به مقصد عراق به توافق رسیدند.

رضا جعفرزاده تصریح کرد: بدین ترتیب، یادداشت تفاهمی میان مقامات رسمی دوکشور امضا شد که براساس آن، درهفته 28 پرواز از ایران به شهرهای مختلف عراق صورت گیرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران اظهارداشت: همچنین براساس این توافقنامه ، تعداد پروازهای هفتگی شرکتهای هواپیمایی ایرانی از تهران به نجف به 14 پرواز افزایش یافت، ضمن اینکه به منظور انتقال زایران عراقی به شهر مشهد در هفته 14 پرواز نیز از فرودگاه بغداد به سوی شهر مشهد حرکت خواهد کرد.

وی درباره زمان عملیاتی شدن این تفاهم نامه پاسخ داد: زمینه های عملیاتی شدن این تفاهم نامه وجود دارد و برای تامین ناوگان هوایی از سوی ایران مشکلی وجود ندارد.