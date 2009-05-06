  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

در مذاکراتی در بغداد ؛

ایران و عراق برای افزایش پروازهای هوایی به توافق رسیدند

ایران و عراق برای افزایش پروازهای هوایی به توافق رسیدند

وزیر راه و ترابری ایران و وزیر حمل و نقل عراق برای افزایش پروازهای هوایی میان دو کشور به توافق جدید دست یافتند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری امروز چهارشنبه درگفتگو با مهر درباره جزئیات سفر حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران به بغداد گفت: در این سفر، وزیر راه و ترابری ایران و وزیر حمل و نقل عراق در راستای  افزایش تقاضای مسافران ایرانی برای سفر به این کشور از مسیر هوایی و حفظ مصونیت زایران ایرانی برای سفر به عتبات عالیات ، درباره افزایش تعداد پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به مقصد عراق به توافق رسیدند.

 

رضا جعفرزاده تصریح کرد: بدین ترتیب، یادداشت تفاهمی میان مقامات رسمی  دوکشور امضا شد که براساس آن، درهفته 28 پرواز از ایران به شهرهای مختلف عراق صورت گیرد.

 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران اظهارداشت: همچنین براساس این توافقنامه ، تعداد پروازهای هفتگی شرکتهای هواپیمایی ایرانی از تهران به نجف به 14 پرواز افزایش یافت، ضمن اینکه به منظور انتقال زایران عراقی به شهر مشهد در هفته 14 پرواز نیز از فرودگاه بغداد به سوی شهر مشهد حرکت خواهد کرد.

 

وی درباره زمان عملیاتی شدن این تفاهم نامه پاسخ داد: زمینه های عملیاتی شدن این تفاهم نامه وجود دارد و برای تامین ناوگان هوایی از سوی ایران مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 873581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها