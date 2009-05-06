هیئتهای مذهبی نیاز به مشاوره فرهنگی دارند ‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا عباسی ‌مقدم ظهر چهارشنبه در دومین نشست اعضای شورای هیئت ‌های مذهبی شهرستان بیرجند با بیان اینکه آسیب‌ های عزاداری در استان خراسان جنوبی کمتر به چشم می ‌خورد، افزود: تدوین و تهیه برنامه‌ های دقیق در زمینه آموزش مداحان و مسئولان هیئت‌ های مذهبی در دست اقدام است.

وی همچنین از برگزاری شش گردهمایی آموزشی ویژه مسئولان هیئت‌های مذهبی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در این گردهمایی با استفاده از استادان مجرب، راهکارها و آموزش‌های لازم در همه زمینه ‌ها ارائه می‌ شود.



مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز با اشاره به فعالیت بنیاد دعبل خزاعی در بیرجند، از تعیین اعضای شورای این بنیاد در بیرجند خبر داد و تصریح کرد: این بنیاد از مداحان از کارافتاده و مداحانی که شامل هیچ گونه بیمه‌ ای نیستند، حمایت می‌ کند

حجت‌الاسلام احمد رضایی از مداحانی که مشمول استفاده از این طرح قرار می ‌گیرند، خواست برای تکمیل پرونده به اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی مراجعه کنند.

وی با اشاره به ورود برخی از آسیب ‌های مداحی و سبک‌ های غیر متعارف توسط اشخاص نا آگاه، از هیئت های مذهبی خواست ضمن ارائه راهکار برای حل اینگونه معضلات، برای زنده کردن مداحی و عزاداری به سبک اصیل اسلامی تلاش کنند.

در ادامه این مراسم برنامه‌ های لازم پیرامون برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س) مورد بررسی و راهکارهای لازم توسط مسئول تشکل‌های دینی استان ارائه شد.