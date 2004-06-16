انفجار در يكي از خطوط لوله نفتي در شمال عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اين مسئول شركت نفت عراق كه خواست نامش فاش نشود، انفجارديشب اين خط لوله نفتي را ناشي از اقدامات خرابكارانه افراد ناشناس پيش بيني كرد.

شاهدان عيني گفتند: پس از انفجار دود غليظي آسمان منطقه را فرا گرفت و نفت از خط لوله خارج شد.

هنوزمشخص نيست كه ميزان خسارت ناشي از اين انفجار كه با هدف تلاش براي جلوگيري ازصدور نفت عراق صورت مي گيرد، به چه اندازه بوده است.