شمار قربانیان حمله هوایی آمریکا به افغانستان به بیش از 100 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته این مقام مسئول شمار جان باختگان این حادثه در حالی به بیش از 100 نفر رسیده که عملیات نجات قربانیان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های آمریکایی با حمله به منطقه ای در ولایت فرح افغانستان اقدام به بمباران منازل مسکونی این منطقه کردند که عملیات نجات قربانیان از صبح امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

شمار قابل توجهی از کشته شدگان این حادثه را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

این در حالی است که کمیته وابسته به وزارت کشور و سازمان ملل متحد و ارتش آمریکا برای تحقیق در این زمینه به مکان حادثه اعزام شده است.

کشته شدن غیر نظامیان افغانی به دست نیروهای آمریکایی در حالی است که کابل پیش از این به کرات نسبت به این گونه اقدامات اعتراض کرده اما واشنگتن بدون توجه به این اعتراضها همچنان به اقدامات خود در بمباران مناطق مسکونی افغانستان ادامه می دهد.