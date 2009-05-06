شمار زیادی از "ماماها" در ایران بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسین بابایی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ماما افزود: هیچ توجیهی به بیکار بودن شمار زیادی از "ماماها" در سطح جامعه وجود ندارد و در حال حاضر نیز از مجوزهای استخدامی وزارت بهداشت 12 تا 13 درصد آن را قشر ماما به خود اختصاص میدهند، به طوری که سالانه حدود دو هزار ماما جذب می شود.
وی ادامه داد: در فرآیند توسعه انسانی، ماماها نقش ویژهای را در سطح جامعه بر عهده دارند، به طوری که میتوان گفت نظام سلامت هر کشوری نیازمند فعالیت این افراد است که میتوان با پیشبرد روشهای صحیح مامایی، از مرگ و میر مادران باردار جلوگیری کرد.
بابایی افزود: مشاوره قبل از بارداری و آموزش در سطوح مدارس دخترانه به مشکل مدرن توسط ماماها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان با تاکید بر اینکه باید فواصل زایمان در کشورمان به حد استاندارد برسد، افزود: با توجه به آمارهای جهانی سالانه بیش از 170 میلیون کودک کم وزن در جهان به دنیا میآیند که این امر باعث عوارضهای خاص و مرگ و میر میشود.
بابایی گفت: با توجه به شیوع بیماریهایی نظیر قلبی- عروقی، فشارخون، دیابت، کلیوی، بیش از 50 درصد سرانه در زمینه کاهش و پیشگیری این بیماریها در سطح جامعه هزینه میگردد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه بحث پیشگیری در زمینه توسعه سلامت از اهمیت ویژهای برخوردار است افزود: در این خصوص ماماها، نقش بسزایی دارند و میتوانند در کاهش مشکلات و عوارض دوران بارداری موثر واقع شوند.
بابایی ادامه داد: سرمایهگذاری در بحث پیگشیری و بهداشت بلند مدت بوده اما میتواند برای سالهای آتی هدفمند شود.
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