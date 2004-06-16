به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل ازرسانه هاي كره جنوبي، پارك سونگ هوآ مربي موقت كره روزسه شنبه استعفاي خود را تسليم مسوولان فوتبال كشورش كرد. اوپس ازاينكه فهرست 30 نفره كره جنوبي را براي حضوردرمسابقات جام ملت هاي آسيا به مسوولان كشورش ارائه كرد به سمت اصلي خود كه مربيگري تيم زير19 كره جنوبي است بازگشت.
برونومتسوي فرانسوي مربي سابق العين امارات كه اين تيم را به عنوان قهرماني درجام باشگاه هاي آسيا رساند اصلي ترين گزينه براي مربيگري تيم ملي كره جنوبي به حساب مي آيد. مذاكرات دوطرف هفته گذشته با شكست مواجه شده است. تيم فوتبال كره جنوبي در گروه B مسابقات جام ملت ها با تيم هاي اردن، كويت وامارات همگروه است.
همگام با رقابتهاي جام ملتهاي آسيا - چين(9)
كره جنوبي هنوز نتوانسته سرمربي آينده اين تيم را انتخاب كند
تيم فوتبال كره جنوبي پس ازكنار گذاشتن اومبرتو كوئيلهوي پرتغالي هنوز نتوانسته يك مربي دائم براي تيم خود استخدام كند.
