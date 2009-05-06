دستیابی به توافق درباره آشتی ملی فلسطین مشروط است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الزهار از رهبران برجسته جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در گفتگو با مجله المصور چاپ قاهره گفت : دستیابی به توافق درباره آشتی ملی فلسطین در گفتگوهایی که با نظارت مصر انجام می شود به توافق درباره مسئله دستگاههای امنیتی و فعال کردن مجلس قانونگذاری فلسطین بستگی دارد.



الزهار از اعضای ارشد هیئت حماس در گفتگوهای قاهره که 16 می (26 اردیبهشت)از سرگرفته خواهد شد گفت: در دور اخیر گفتگوها که 27 و 28 آوریل در قاهره برگزار شد در این باره توافق شد که دستیابی به تفاهم درباره یک بند به معنای توافق به شمار نمی رود مگر در صورت تکمیل دیگر بندها یعنی هر توافقی یک بسته کامل است و این درخواست حماس است که جنبش فتح با آن موافقت کرد.



وی افزود : بحث و رایزنیها در دور بعدی گفتگوها درباره فعال کردن مجلس قانونگذاری فلسطینی ادامه خواهد یافت.



الزهار گفت : حماس از اکثریت 83 کرسی از مجموع 123 کرسی در مجلس قانونگذاری فلسطین برخوردار است و فعالیت مجلس پس از آنکه رژیم صهیونیستی 40 نماینده وابسته به حماس را بازداشت و سعید صیام(نماینده مجلس و از رهبران حماس) را شهید کرد تعطیل شده است.



وی تاکید کرد: حماس خواهان آن است تا اکثریت خود را در مجلس از طریق تفویض حق رای گیری از سوی نمایندگان بازداشت شده به همکارانشان همچنان حفظ کند،اما فتح با آن مخالفت کرده است.



الزهار گفت: به تفاهم کاملی درباره تجدید ساختار دستگاههای امنیتی نرسیده ایم و تنها توافقی به دست آمده است به اینکه هر یک از جنبشهای حماس و فتح اصول کلی خود را مشخص کند تا تلفیقی از آنها به دست آید.

این عضو برجسته حماس خاطرنشان کرد: هنوز پیشنهاد مصر درباره تشکیل کمیته ای که مسئول بازسازی غزه و برگزاری انتخابات و اجرای توافقنامه باشد بررسی نشده است، زیرا بررسی این طرح پیش از دستیابی به توافق درباره تمام مسائل مورد اختلاف مجاز نیست.



وی افزود : این کمیته پلی میان غزه و رام الله و کمیته ای برای هماهنگی و اجرای مواردی که درباره آن توافق به دست آید خواهد بود و هدف از این پیشنهاد مصری عبور از ایده تشکیل دولت وحدت ملی و ملزم کردن آن به درخواستهای کمیته چهارجانبه بین المللی است که حماس با آن مخالف است.

گفتگوهای ملی فلسطین از 20 اسفند 87 با هدف از بین بردن اختلافات داخلی و برقراری آشتی ملی آغاز شده است.

گروههای فلسطینی در جریان این گفتگوها پنج کمیته را برای بررسی مسائل مورد اختلاف همچون تشکیل دولت، بازسازی سازمان آزادی بخش فلسطین، برقراری آشتی ملی، بازسازی سرویسهای امنیتی و برگزاری همزمان انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دادند.