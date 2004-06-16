ناتو با اعزام نيرو به عراق مخالفتي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، " جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو در ادامه اين گفتگو خاطر نشان كرد : زماني كه دولت بغداد با توجه به قطعنامه جديد سازمان ملل براي اعزام نيرو در خواست نياز نمايد ، ناتو دست به اين اقدام خواهد زد .

دبير كل ناتو همچنين تاكيد كرد : قطعنامه 1546 سازمان ملل در خصوص عراق سازماندهي نيروهاي نظامي در اين كشور را ضروري خوانده است .

وي همچنين با بيان اينكه از 16 كشور ناتو نيروهايي در عراق حضور دارند ، تصريح كرد : از اوضاع و شرايط كنوني اينگونه بر مي آيد كه عراق پس از زمان واگذاري قدرت يعني 30 ژوئن مي تواند در خصوص تداوم و حضور نيروهاي جديد ناتو در اين كشور تصميم گيري نمايد .

شفر با اشاره به اينكه يكي از وظايف ناتو حل بحران هاي بين المللي است ، افزود : ناتو در نظر دارد به منظور تقويت و بهبود وضع خود در نشست آتي در استانبول به بررسي موقعيت و توانايي نيروهاي خود بپردازد .

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