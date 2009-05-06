هدفمندی آموزش و پرورش مهمتر از هدفمند کردن یارانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز محسن رضایی عصر امروز در جمع فرهنگیان این شهر اظهار داشت: آموزش و پرورش ایران از زمان تاسیس تاکنون مردان و زنان بزرگی را در دامن خود تربیت کرده و به جامعه تحویل داده است. حتی بسیاری از علمایی که در حوزه علمیه تربیت یافته اند نیز در آموزش و پرورش رشد کرده اند .

وی با بیان اینکه آموزش و پروش مهد دانش و دانایی همه ایرانیان است، افزود: امروز آموزش و پرورش در کشور ما نیازمند تحول اساسی چه در بعد فلسفه و محتوا و چه در بعد معیشت کارکنان آن است ، آموزش وپرورش در کشور ما سیستمی قدیمی است .

وی ادامه داد: نگاه ما باید به انسان تغییر کند همان گونه که این نگاه در جهان تغییر کرده و تکامل یافته است. انسان امروز یک انسان توسعه گرا در بخشهای مادی و معنوی است ولی آموزش و پرورش ما متناسب با این شرایط تغییر نکرده است.

رضایی تصریح کرد: در معیشت فرهنگیان ما با مشکل مواجه اند. نظام دستمزد و برخورد با معلم یک سیستم قدیمی و سنتی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که کمیت و کیفیت آن مطلوب نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: به نظر من باید به جای هدفمند کردن یارانه ها، آموزش و پرورش در کشورمان هدفمند می شد چرا که آینده ایران در آموزش و پرورش ساخته می شود.

وی گفت: باید اقتصاد کشور را به مرحله ای برسانیم که کسری بودجه در آن مرتفع شود و بخشی از مشکلات آموزش و پرورش را باید در بیرون از آن حل کنیم یعنی دولت با اتخاذ سیاست هایی اصولی این مشکل را حل کند.

رضایی گفت: به زودی مشکلات و تنگناهای اقتصادی موجود در کشور را به صورت یک بسته اقتصادی ارائه خواهم کرد که در این بسته توضیح خواهم داد که چگونه درآمد ملی را افزایش دهم و چگونه می توانیم از یک تومان درآمد نفت 10 تومان سود کسب کنیم.

وی افزود: دلارهای نفتی کشور امروز مثل ظروف یکبار مصرف دود می شود و به آسمان می رود در حالی که باید با تفکر اصولی و اساسی آنها را با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال به اقتصاد کشور تزریق کرد. اگر درآمدهای نفتی را به صورت هدفمند مورد استفاده قرار می دادیم امروز کشور ما با چنین مشکلات معیشتی مواجه نبود.

دبیر مجمع تشخیص مصلخت نظام تاکید کرد: آموزش و پرورش ، آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاهها یک رکن اساسی در بسته اقتصادی پیشنهادی من دارد و با اتکا به آنان می توانم کشور را متحول کنم.

وی با تاکید بر اینکه توانایی متحول کردن آموزش و پرورش را در بخش اقتصادی دارد، گفت: دبیران بازنشسته فراوانی داریم که بسیاری از آنها هنوز جوان هستند و می توانیم با استفاده از تجربه و علم آنها مدارس را به صورت مطلوب تری اداره کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تجربه ثابت کرده است که اگر 30 درصد از دبیرستانهای کشور را در اختیار این گونه معلمان قرار دهیم ، آنها می توانند بهتر از دولت این مدارس را اداره کنند و بهره وری را در آموزش و پرورش افزایش دهند.

محسن رضایی خاطرنشان کرد: در بخش فلسفه و محتوای آموزش و پرورش هم کارهای زیادی دارم و گروهی با نظارت من حدود 3 سال است بر روی متحول کردن بخش آموزش و پرورش در کشور کار کرده اند و به نتایج مطلوبی رسیده اند. من با استفاده از دستاورد این گروه برنامه جامع و کاملی را برای بهبود وضع آموزش و پرورش و فرهنگیان دارم.