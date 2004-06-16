مشهد به 10 هزار متر مربع پاركينگ نياز دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" هومن شاداب مهر افزود: براي احداث اين متراژ پاركينگ به يك هزارميليارد ريال سرمايه گذاري دولت و بخش بخصوصي نياز است.

وي گسترده پاركينگ فعال شهر مشهد را دو هزار متر مربع اعلام كرد و افزود: در زمان حاضر پاركينگ موجود پاسخگوي نياز شهروندان و زائران نيست. با اين حال براي احداث توقفگاه در مشهد زمينهايي مناسب با كاربري پاركينگ شناسايي و براي تملك به شهرداري معرفي شده است.

شاداب مهر ادامه داد: هزينه هاي بالاي تملك اراضي از جمله مشكلاتي است كه شهرداري مشهد با آن روبه رو مي باشد.

همچنين مدير عامل سازمان نظارت بر تاكسيراني مشهد گفت: بر اساس بررسيهاي كارشناسي كليه شركتهاي حمل و نقل درون شهري مشهد " آژانس هاي تاكسي تلفني " فاقد پاركينگ هستند.

نادر مهديزاده افزود: بر اساس قوانين سازمان ترافيك هر شركت حمل و نقل درون شهري بايد داراي هفتاد متر پاركينگ باشند، اين درحاليست كه در گذشته بدون توجه و حساسيت به قوانين سازمان ترافيك مجوز فعاليت براي شركتهاي حمل و نقل درون شهري صادر شده است.

وي از ساماندهي آژانس هاي تاكسي تلفني بعنوان اولويت نخست سازمان تاكسيراني نام برد و افزود: براساس اين طرح از فعاليت آژانس هايي كه در قالب شركت فعاليت نكنند، جلوگيري خواهد شد.

مدير عامل سازمان نظارت بر تاكسيراني مشهد از اجراي موفق طرح ساماندهي تردد آژانس هاي تاكسي تلفني با همكاري نيروي انتظامي خبر داد وگفت: در اين طرح كه ادامه مي يابد تاكنون از فعاليت 27 آژانس تاكسي تلفني جلوگيري شده است.

مدير عامل سازمان نظارت برتاكسيراني مشهد گفت: در زمان حاضر شش هزاردستگاه خودروي شخصي در قالب 567 آژانس تاكسي تلفني در مشهد فعاليت مي كنند.

وي با بيان اينكه 475 دستگاه خودرو و زير پوشش آژانس ها به تاكسيمتر مجهز هستند افزود: به زودي چهار هزار تاكسيمتر دراختيار شركتهاي حمل و نقل درون شهري قرار مي گيرد.