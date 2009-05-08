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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۴۴

عرضه "سی دی شفاف" با گنجایش 500 گیگابایت

عرضه "سی دی شفاف" با گنجایش 500 گیگابایت

شرکت جنرال الکتریک تا سال 2012 نوعی"سی دی" شفاف را با گنجایش 500 گیگابایت (بیش از 100 دی. وی. دی) به بازار عرضه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکل ظاهری این "سی دی" عجیب شبیه به یک "سی دی" معمولی است و تنها تفاوت آن در رنگ نارنجی و سطح شفاف آن است.

این "سی دی" می تواند حداکثر 500 گیگابایت اطلاعات را در خود جای دهد. این میزان برابر با حجم 10 نسل جدید "دی. وی. دی پرتو آبی" (dvd  blu-ray) یا 100 "دی وی دی" عادی و یا یک "دیسک سخت خارجی" رایانه ها است.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، محققان این شرکت آمریکایی در ساخت این "سی دی" از حافظه هولوگرافی به عنوان فناوری بایگانی کردن اطلاعات استفاده کرده اند.

ایده ساخت این نوع "سی دی شفاف" جدید نیست به طوری که در سال 2006 شرکتهای "این- فاز تکنولوژی" و "مکسل" نمونه های مشابهی را در سطح آزمایشی معرفی کردند. همچنین شرکت "نینتندو" نیز فرضیه هایی را برای استفاده از این فناوری در کنسولهای بازی خود ارائه کرده است.

شرکت آمریکایی Call/Recall نیز در ژوئن 2007 اظهار کرد که روشی را کشف کرده است که به کمک آن می توان با استفاده از فناوری سه بعدی، "یک ترابایت" (هزار گیگابایت) اطلاعات را روی یک دیسک نوری ذخیره کرد.

کد مطلب 874154

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