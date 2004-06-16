نظارت بر عملكرد شهرداري مشهد افزايش مي يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر" غلامرضا بصيري پور افزود: اين نظارت با تشكيل كميته هاي نظارتي مناطق ، راه اندازي مديريت بازرسي نظارت وتشكيل انجمن هاي شورا ياري محقق مي شود.

وي گفت: نظارت بردستگاههاي اجرايي و اداري از وظايف قانوني شوراهاست و هيچ دستگاهي نمي تواند مدعي شود نظارت حق شورا نيست.

بصيري پور از برخوردهاي دوگانه و چند گانه برخي دستگاههاي اجرايي انتقاد كرد و گفت: متاسفانه شوراها كه بازوي دولت محسوب مي شوند مورد بي مهري دستگاههاي دولتي قرار گرفته اند. اما معنا ندارد كه مديران دستگاههاي اداري در مقابل شورا پاسخگو نباشند.

نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد نمايندگان شوراها را بر خواسته از مردم دانست و گفت: شاهديم كه برخي مديران دستگاهها نسبت به خواسته هاي مردم بي تفاوت هستند. با اين حال معتقديم كه با نظارت شورا بر دستگاههاي اداري و اجرايي مشكلات مردم مرتفع خواهد شد.

وي درخصوص فعاليت كميته هاي نظارتي و انجمن هاي شوراياري گفت: كميته هاي نظارتي در مناطق مختلف مشهد هر ماه تشكيل مي شود و مشكلات مردم را پس از بررسي به مسوولان مربوطه ارسال مي كند.

وي افزود: با تشكيل 120 انجمن شوراياري مشكلات مردم از طريق انجمن ها براي بررسي در اختيار شورا قرارمي گيرد.