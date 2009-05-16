پذیرش دانشجوی مازاد خوابگاههای دانشگاه تربیت معلم را دچار مشکل کرد

علی فرحزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با پذیرش یک هزار و 500 دانشجو مازاد بر ظرفیت در خوابگاه ها در شرایطی که باید دو هزار و 500 دانشجو در این خوابگاه ها ساکن باشند، در حال حاضر یک هزار و 500 نفر مازاد بر ظرفیت پذیرش شده‌اند که پذیرش زیاد دانشجو یکی از عوامل این مسئله است.

وی افزود: بودجه‌ای که برای بازسازی خوابگاه‌های این دانشگاه تخصیص می‌یابد بسیار ناچیز است و حالت مقطعی دارد، کمبود کامپیوتر، کمبود اتاق برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از دیگر مشکلات این خوابگاه‌هاست.

این مسئول همچنین به اقداماتی از قبیل پرده کشی 60 درصد خوابگاه‌ها برای جلوگیری از ورود سرما، تجهیز و تعمیر سرویسهای بهداشتی خوابگاه‌ها، تجهیز اتاق‌های دو بلوک خوابگاهی پسران به یخچال و فرش اشاره کرد.

فرحزادی عنوان کرد: در آینده‌ نزدیک کلنگ ساخت دو بلوک خوابگاهی جدید برای پسران به زمین می‌خورد و با این کار چهار بلوک خوابگاهی ویژه پسران که نزدیک خوابگاه دختران است، تخلیه می‌شود و به دانشجویان دختر اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به اقدامات دانشگاه برای کاهش ظرفیت اتاقهای خوابگاهها، گفت: سال گذشته قریب به 25 درصد از دانشجویان غیربومی به خوابگاه‌های استیجاری خارج از دانشگاه انتقال یافتند.

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه تربیت معلم فرحزادی در خصوص برنامه‌های آتی دانشگاه برای بازسازی خوابگاه‌ها گفت: سالانه قریب به پنج خوابگاه این دانشگاه مورد بازسازی قرار می گیرند و طی هشت سال آینده کلیه خوابگاه‌ها بازسازی قابل سکونت می‌شوند.