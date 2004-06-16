توليد ميدان نفتي پارسي به 150هزار بشكه در روز افزايش مي يابد

مجري طرح توسعه ميدان نفتي پارسي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با پايان يافتن كارهاي مقدماتي و مطالعاتي تا پايان سال آينده، عمليات اجرايي براي افزايش 50 هزار بشكه اي توليد در ميدان نفتي پارسي از سال 1385آغاز مي شود.

مهندس بهمن صميمي اضافه كرد: اين ميدان با داشتن 12ميليارد بشكه نفت درجا نيمه دوم عمر خود را پيموده و در حال حاضر نيز از پتانسيل هاي خوبي براي برداشت نفت بيشتر برخوردار است.

وي اضافه كرد: اين درحالي است كه قبل از انقلاب به دليل توليد غير صيانتي از اين ميدان توسط شركت هاي خارجي عمر اين ميدان و ميزان نفت قابل استحصال آن در حال كاهش است.

به گفته وي، هفته جاري در جلساتي با مديران شركت ملي نفت براي انجام مطالعات لازم از ميدان مقرر شد كه يك حلقه چاه در ميدان حفر كرده كه با حفر آن مي توان مدل زمين شناسي و مخزني اين ميدان را به روز و طرح جامع توسعه را تكميل كرد.

وي اضافه كرد: انجام اين اقدامات نقش مهمي را در محافظت و صيانت از مخزن ايفا مي كند چرا كه مطالعات يك ميدان نفتي بايد به روز بوده و از ميدان به طور مداوم آزمايشات لازم را به عمل آورد.

صميمي اظهارداشت: در حال حاضر يك شركت ايراني با همكاري شركت " هيدرو سرچ " انگليس به عنوان مشاور براي مطالعات مخزن و شركت ملي حفاري ايران نيز براي حفر يك حلقه چاه مشغول به كار هستند.

وي بودجه در نظر گرفته شده براي اين ميدان را 200 ميليون دلار عنوان كرد.

