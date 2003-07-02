از شوراي نگهبان انتظار داريم درباره قانون انتخابات مجلس انعطاف نشان دهد

انصاري با بيان اينكه لايحه اصلاح قانون انتخابات ايراد شرعي و قانوني ندارد ، تاكيد كرد :بيشتر نمايندگان مجلس معتقدند اين لايحه نبايد به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شود .

نماينده تهران در خصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت اين لايحه در دوره پنجم مجلس نيز در دستور كار قرار گرفت كه تنها يك ماده واحده و چهار تبصره آن تصويب شد و آن هم كار گشا بود .

وي با اشاره به اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي افزود : روح اين لايحه قانونمند كردن نظارت شوراي نگهبان و ايجاد راهكار موثري براي نظارت است .

رئيس كميسيون برنامه و بودجه به جلسات اين كميسيون درباره گراني هاي اخير اشاره كرد و گفت : بر اساس طرح دوفوريتي كاهش قيمتها كه در اين كميسيون به تصويب رسيده است 10 درصد از هزينه هاي مجلس ، 10 درصد از هزينه هاي قوه قضائيه ، 5 درصد از اعتبارات جاري دستگاهها از بودجه سال82 دولت كسر و به رديف كالاهاي اساسي مردم اضافه مي شود .