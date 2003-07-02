انصاري با بيان اينكه لايحه اصلاح قانون انتخابات ايراد شرعي و قانوني ندارد ، تاكيد كرد :بيشتر نمايندگان مجلس معتقدند اين لايحه نبايد به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شود .
نماينده تهران در خصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت اين لايحه در دوره پنجم مجلس نيز در دستور كار قرار گرفت كه تنها يك ماده واحده و چهار تبصره آن تصويب شد و آن هم كار گشا بود .
وي با اشاره به اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي افزود : روح اين لايحه قانونمند كردن نظارت شوراي نگهبان و ايجاد راهكار موثري براي نظارت است .
رئيس كميسيون برنامه و بودجه به جلسات اين كميسيون درباره گراني هاي اخير اشاره كرد و گفت : بر اساس طرح دوفوريتي كاهش قيمتها كه در اين كميسيون به تصويب رسيده است 10 درصد از هزينه هاي مجلس ، 10 درصد از هزينه هاي قوه قضائيه ، 5 درصد از اعتبارات جاري دستگاهها از بودجه سال82 دولت كسر و به رديف كالاهاي اساسي مردم اضافه مي شود .
مجيد انصاري :
از شوراي نگهبان انتظار داريم درباره قانون انتخابات مجلس انعطاف نشان دهد
مجيد انصاري نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد شوراي نگهبان به اصلاحات كميسيون امنيت ملي در جهت قانونمند كردن نظارت ، انعطاف نشان دهد .
انصاري با بيان اينكه لايحه اصلاح قانون انتخابات ايراد شرعي و قانوني ندارد ، تاكيد كرد :بيشتر نمايندگان مجلس معتقدند اين لايحه نبايد به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شود .
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