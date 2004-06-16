جرج بوش:احتمال مشاركت مقتدي صدر در حكومت عراق بعيد نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه عكاظ عربستان، بوش گفت: مشاركت صدر را در حيات سياسي بعيد نمي دانيم .

رئيس جمهور آمريكا تصريح كرد آمريكا احتمال اينكه مقتدي صدر نقشي را در زندگي سياسي عراق بازي كند، بعيد نمي داند.

بوش گفت: دولت انتقالي عراق با صدر به شيوه اي كه مناسب بداند، رفتارخواهد كرد.

وي افزود: اينكه ما مي گوييم حاكميت كامل را در 30 ژوئن(10 تير) به دولت انتقالي مي دهيم يعني اينكه واقعا اينكار را مي كنيم آنها هم با مقتدي صدر با شيوه اي كه مناسب تشخيص دهند ، رفتار خواهند كرد.

رئيس جمهور آمريكا همچنين بدون تعيين زمان دقيق براي تحويل صدام به حكومت موقت عراق براي محاكمه مدعي شد:آمريكا زماني صدام را به حكومت عراقي تحويل خواهد داد كه امنيت به اندازه كافي فراهم شده باشد تا فرار نكردن صدام از محاكمه تضمين شود.

بوش گفت: صدام را در زماني كه مناسب باشد، تحويل عراقي ها خواهيم داد.

وي خود را ملزم به تسليم صدام به هنگام انتقال قدرت به حكومت موقت عراق در 30 ژوئن نكرد.اين درحالي است كه غازي الياور رئيس دولت انتقالي عراق نيز بعيد ندانست كه صدر به روند سياسي درعراق بپيوندد.وي طرح مقتدي صدر را براي تشكيل حزب سياسي هوشيارانه توصيف كرد.

خبر ديگر اينكه ژنرال پيتر شوماخر رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا اعتراف كرد كه واشنگتن درعراق از بابت جنگ و اشغال اين كشور زيان ديده است. وي تصريح كرد: واشنگتن در عراق از نظر نظامي ضرر كرد.