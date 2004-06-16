محمد شيرواني در انتظار مجوز اكران فيلم ناف به سر مي برد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين فيلم با اينكه تاكنون موفق به دريافت جايزه از 4 جشنواره معتبر جهاني شده و به تازگي با حضور در جشنواره هاي فيلم بين المللي كه در كشور يونان و هلند برپا گرديده است جوايزي را به خود اختصاص داد، پس از گذشت حدود دو سال از ساخت، هنوز موفق به دريافت مجوز اكران عمومي نشده است.

محمد شيرواني در گفت و گو با مهر در اين باره گفت: من اميدوارم كه بتوانم طي ماه هاي آينده مجوز نمايش عمومي فيلم را دريافت كنم. ولي به هر حال هنوز منتظر جواب شوراي نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد هستم.

لازم به ذكر است فيلم سينمايي " ناف " يك مستند داستاني درباره زندگي مدرن و ماشيني امروز است كه آدمها در آن با وجود حضور و زندگي در جمع از احساس تنهايي و رها شدگي دچار مسايل و مشكلاتي مي شوند.

اين فيلم داستان زندگي 5 نفر را تصوير مي كند كه هر يك از آنها شرايط و محل زندگي متفاوتي دارند. اين افراد از بدو تولد و هنگامي كه نافشان بريده مي شود، تنها و بي پشتيبان زندگي مي كنند و از داشتن دوست و همراهي دلسوز يا خانواده اي منسجم بي بهره هستند.

يادآور مي شود فيلم مستند و نيمه بلند " رييس جمهور قنبر" كه در حال حاضر به وسيله محمد شيرواني توليد مي شود، درباره زندگي پيرمردي 75 ساله به نام سيد مير قنبر حيدري شيشوان است كه بزرگترين آرزويش اين است كه روزي رييس جمهور ايران شود. اين فيلم در قالب 54 دقيقه ساخته خواهد شد و اثر مشتركي از برادران شيرواني به شمار مي رود. فيلمبرداري اين كار را هومن بهمنش برعهده دارد و صدابردار آن بهروز عابديني است.

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