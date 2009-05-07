ایمان به وحدانیت مهمترین شاخصه آیت الله کوهستانی بود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، حجت الاسلام محمد فاضل، مدیر حوزه علمیه بابل، عصر پنج شنبه در مراسم بزرگداشت سالروز رحلت عالم ربانی آیت الله حاج شیخ محمد کوهستانی در روستای کوهستان افزود: این مرد بزرگ و عالم جلیل القدر، تمام زندگی خود را در عبادت و بندگی خدا گذراند و نمونه بارز زهد و تقوا در میان جامعه است.

وی با بیان اینکه ایشان با ایجاد حوزه علمیه در این منطقه موجب رشد و شکوفایی علوم دینی شده اند، اظهار داشت: آیت الله کوهستانی با درایت ویژه خود و برخوردار نمودن منطقه از حیث علوم دینی، خدمات شایانی را به اسلام و مسلمین ارائه کرد.

مدیر حوزه علمیه بابل، خاطر نشان کرد: این عارف و مجتهد بزرگ با سازماندهی مناسب طلاب منطقه توانست، مربیان، مدرسین و قضات مناسبی را برای جامعه اسلامی تربیت نماید که در مسئولیتهای مختلف اجتماعی مشغول فعالیت هستند.

فاضل در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه، از حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان بزرگ بانوی اسلام یاد کرد که جهان اسلام به داشتن چنین بانوی بزرگواری به خود می بالد.

آیت الله حاج شیخ محمد کوهستانی، درسال 1267 شمسی در روستای کوهستان بهشهر و در خانواده ای متدین و عالم پروربه دنیا آمده.

وی با سپری نمودن عمر با برکت خود در خدمت رسانی به اسلام ومسلمین و تربیت شاگردان برجسته ونخبه علوم اسلامی و دینی در چهاردهم ربیع الاول، مصادف با هشتم اردیبهشت ماه 1351 شمسی به دیار باقی و سوی معبود شتافت.

ایشان در طول زندگی با برکت خود توانست با ایجاد حوزه علمیه در کوهستان، نقش مهمی را در بسط و گسترش علوم دینی در منطقه و استان وحتی کشور ایفا نماید.

شاگردان این فقید بزرگ اکنون در کشور و خارج از کشور به عنوان نمایندگان ولی فقیه، قاضی، مدرس مشغول فعالیت هستند که از بارزترین شاگردان این استاد گرانقدر می توان به آیت الله شهید عبدالکریم هاشمی نژاد اشاره کرد.