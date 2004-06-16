چه كسي مسئول كمك به نشريات خصوصي است

كامبيز اسدي - سرويس تئاتر خبرگزاري " مهر ": مجله " هنرهاي نمايشي " كه يكي از سه نشريه تخصصي حوزه تئاتر است، تنها مجله تخصصي تئاتر بخش خصوصي ايران است. انتشار اين نشريه بعد از 4 شماره به دليل آنچه مشكلات اقتصادي ناميده شده است، متوقف شد.

در سرمقاله اين شماره كه توسط رضا كوچك زاده يكي از دبيران اين مجله نوشته شده است، در مورد دلايل اين تعطيلي آمده است: هنوز باورم نمي شود كه اين شماره آخر باشد. اين پرولوگ را مي نويسم كه باورش كنم... اين چهارمين بار است كه " هنرهاي نمايشي " بسته مي شود؛ چهارمين در همين دوره جديد... و اين چهارمين، ديگر بعيد مي دانم هرگز سر بلند كند ...اين چهارمين بار است كه " هنرهاي نمايشي " بسته مي‌شود. چهارمين در همين دوره‌ جديد و اين چهار شماره اگر توانست برپاي ايستد و استقلال خويش را حفظ كند از آن است كه نخواست سرسپرده‌ هيچ نهاد و دستگاهي شود تا شايد بتواند با نقدي سازنده، ياوري براي همه اداره‌ هاي تئاتري باشد كه از اين مسير، تئاتر ايران بتواند رشد كند و غني ‌تر شود.

خواندن اين سطور تلخ تر از خواندن تراژدي " رمئو و ژوليت " است. چرا در اين كشور يك نشريه تخصصي كه دغدغه فرهنگي دارد بايد دچار مشكلات مالي شود؟ وقتي ما در اين كشور بيش از پنج هزار دانشجوي تئاتر داريم و بيش از هزار نفر حرفه اي تئاتر كه در شاخه هاي مختلف كار مي كنند چرا يك نشريه نبايد پنج هزار تيراژ داشته باشد؟

آيا كسي در تئاتر اين كشور نيازي به خواندن ندارد؟ قطعا ندارد وگرنه اين نشريه مي توانست حداقل از فروش خود روي پاهاي خود بياستد. بايد براي اهالي اين تئاتر متاسف بود.

بايد متاسف بود در كشوري كه سرشار از منابع طبيعي خدادادي است، هيچ نهادي به نشريات مستقل و تخصصي كه در راه اعتلاي فرهنگ اين مرز وبوم تلاش مي كنند، كمك نمي كند. خوشبختانه حتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم مسئول كمك به نشرياتي اين چنين نيست.

قطعا اگر اين نشريه سياسي بود خيلي ها حاضر بودند كه به آن كمك كنند اما نشرياتي كه در زمينه هاي فرهنگي كار مي كنند به درد چه كسي مي خورد؟!