بازداشت سرکرده القاعده در بغداد/ انفجار خودروی بمبگذاری شده در الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق،یک منبع در پلیس عراق از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در مسیر عبور یک گشتی ارتش آمریکا در شمال فلوجه واقع در استان غربی الانبار خبر داد.



نظامیان آمریکایی بلافاصله پس از انفجار در مکان حادثه،یک حلقه امنیتی تشکیل دادند.



همچنین انفجار بمب در شهر الخالص واقع در استان دیاله سبب زخمی شدن یک غیرنظامی عراقی شد. از سوی دیگرنیروهای پلیس در موصل موفق به دستگیری چهار فرد تحت پیگرد در ارتباط با مسائل تروریستی شدند.



یک منبع امنیتی با اشاره به عملیات گسترده نیروهای پلیس و ارتش عراق در استان دیاله از دستگیری 15 فرد از جمله چهار فرد تحت پیگرد خبر داد. نیروهای عراقی همچنین مقادیری سلاح و مهمات کشف کردند.



رادیو دجله نیز ازدستگیری یکی از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده درغرب بغداد خبرداد. بر اساس این گزارش نیروهای عراقی و آمریکایی این عضو القاعده را در منطقه المنصور بغداد دستگیر کردند. این فرد تحت پیگرد مظنون به سرنگون کردن یک بالگرد ارتش آمریکا در سال 2007 است.



دستگیری چهار نفر تحت پیگرد در استان ذی قار از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.