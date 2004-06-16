"از بس بهار در چشم تو بود " اجرا مي شود

به گزارش "خبرنگار سرويس تئاتر "مهر"، اين نمايشنامه كار جديد چيستا يثربي است كه قرار است به جاي نمايشنامه "پرنده باز باغ مادر " به كارگرداني وي روز شنبه ساعت 18 در آمفي تئاتر خانه هنرمندان ايران رو خواني شود.

افسانه ماهيان، شيوا بلوريان،كامبيزديرباز،تورج صميمي پور و اكرم يعقوبي بازيگران اين اجرا هستند منشي اين جلسه "بهزاد فراهاني و منتقد دكتر "قطب الدين صادقي" است.

اين اجراي نمايشنامه خواني در پي سلسه جلسات نمايشنامه خواني انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر برگزار مي شود.

"چيستا يثربي"درباره موضوع اين اثر جديدخود به خبرنگارمهرگفت:"از بس بهار در چشم تو بود" آسيب شناسي يك خانواده ايراني است كه پدر خانواده در ابتداي نمايش خبر مر گ پسر خود رادر شهرستان مي شنود اما بنا به دلايلي نمي تواند علت مرگ پسر خود را يك امر طبيعي بداند بنابر اين همواره فكر مي كند مر گ او مشكوك است تا اين كه با ورود مرجان شخصيت اصلي اين اثر پرده از روي همه حقايق برداشته مي شود.

وي همچنين درباره علت انصراف خود از اجراي نمايشنامه خواني" پرنده باز باغ مادر " در جلسه گذشته انجمن ، توضيح داد: شخصيت مرد اين نمايش از ابتدا تا انتها كارسخن نمي گويد و در بازي و اجراي كامل نمايش است كه تماشاگر مي تواند با اين شخصيت ارتباط برقرار كند بنابراين طبق نظر گروه اجرايي احساس كردم اين متن مناسب اجراي نمايشنامه خواني نيست و ممكن است تماشاگر نتواند با روخواني اين متن،درك درستي با مفاهيم نمايش برقرار كند ،پس تصميم گرفتم "از بس بهاردر چشم تو بود" كه اثر جديد من است و خيلي علاقمند به اجراي نمايشنامه خواني آن قبل از اجراي صحنه هستم ، را جايگزين آن كنم.

لازم به ذكر است، از بس بهار در چشم تو بود پس از نگازش بر اساس نظر استاد" حميد سمندريان" يك بار ديگر توسط نويسنده باز نويسي شده است.