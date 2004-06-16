نخستين المپيك جهاني طراحي شهري در ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه اخير خود به رياست وزير مسكن و شهرسازي، از برگزاري نخستين المپيك جهاني طراحي شهري در سال 2007 ميلادي (1388شمسي) در ايران حمايت و پيشنهاد نمود كميته ملي اسكان بشر در روند شكل گيري اين فعاليت به همكاري دعوت شود

برگزاري المپيك مذكور توسط گروه مذاكره كننده ايراني به برنمه اسكان ملل متحد پيشنهاد گرديده بود و در تاريخ 20 آوريل 2004 در نشست رسمي طرفين در محل سازمان ملل (نايروبي) مورد تصويب قرار گرفت.



المپيك مذكور براي نخستين بار با انگيزه توسعه رقابت سالم از عرصه هاي ورزشي، اقتصادي به ساختن و آبادي شهرها و تصويب برنامه ارايه شده توسط هيات ايراني از طرف سازمان ملل گامي بزرگ و ارزشمند در جهت معرفي سرمايه هاي علمي و پشتوانه تمدن اين مرز و بوم است.