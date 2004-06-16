رئيس فدراسيون كشتي ازرقابتهاي قهرماني نونهالان استان مازندران بازديدمي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني نونهالان استان مازندران در روزهاي 28 و 29 خرداد ماه جاري در سواد كوه مازندران برگزار مي شود.

دست اندركاران كشتي سواد كوه ودرراس آن شاهرخ احمدي رييس هيات كشتي اين شهرازرييس فدراسيون كشتي دعوت كرده اند تا ضمن حضوردرجلسه اعضاي هيات كشتي سواد كوه ازرقابتهاي كشتي قهرماني نونهالان مازندران نيزديدن كند. اين رقابتها با حضور پيش از250 كشتي گيردرسالن تربيت بدني شهرسواد كوه برگزارمي شود.

اردوي تفريحي ملي پوشان كشتي فرنگي دربابلسر

اردونشينان تيم ملي كشتي فرنگي دريك اردوي كوتاه مدت تفريحي به بابلسرمازندران سفرمي كنند. اعضاي تيم ملي كشتي فرنگي ايران واردونشينان اين رشته امروزعازم بابلسرمي شوند تا درمدت 3 روزاقامت خود درهتل عسل بابلسر تمرينات سبك وتفريحي خود را پي بگيرند.

كادرفني تيم ملي كشتي فرنگي اين برنامه را براي بالا بردن روحيه كشتي گيران دربرنامه تمريني تيم ملي گنجانده اند. اردوي تفريحي اردونشينان كشتي فرنگي به مدت 3 روزادامه خواهد داشت وملي پوشان روزشنبه به تهران بازمي گردند.