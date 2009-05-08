ترکیه در عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق نقش ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، شیخ صلاح العبیدی سخنگوی جریان صدر اعلام کرد مقتدی صدر از مقامهای ترک خواسته است در عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق نقش ایفا کنند.



مقتدی صدر خاطر نشان کرده است ترکیه می تواند در ثبات منطقه پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق نقش ایفا کند.



العبیدی درباره کنفرانس رهبران جریان صدر که هفته گذشته در ترکیه با حضور مقتدی صدر برگزار شد، گفت : در این کنفرانس اهداف متعددی ازجمله ارزیابی عملکرد نهادهای وابسته به جریان صدر، بازبینی اوضاع فعلی وآینده، بررسی اوضاع کلی عراق و دورنمای تعامل داخلی و خارجی صدری ها محقق شد.



وی خاطر نشان کرد : هدف از سفر رهبران جریان صدر به عراق تاکیدی بر این بود که صدر به طرفهای منطقه ای مشخص وابسته نیست واین سفر رویکرد جریان صدر درتعامل و انعطاف پذیری با تمام کشورهای منطقه و پیامی به تمام طرفهای عراقی مبنی بر این است که جریان صدر مخالف گرایشهای طایفه ای است و به مواضع مثبت ترکیه اعتراف می کنیم.



العبیدی درباره نتایج رهبران جریان صدر با مقامهای ترک گفت: ازجمله نتایج به دست آمده،پیشرفت در سطح روابط میان طرفین است با توجه به اینکه مقامهای ترکیه بارها از رهبران جریان صدر برای سفر به عراق دعوت کرده اند.



وی افزود : بنابراین، این سفر تاکیدی بر این است که ترکیه بازیگر اساسی و محوری در منطقه و جهان اسلام است و روابط حسنه ای با تمام طرفهای عراقی و بین المللی دارد و به همین سبب می تواند پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق،نقش ایفا کند.



توافقنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی ازعراق که میان دوکشور امضا شد؛برعقب نشینی کامل آمریکایی ها تا پایان سال 2011 تاکید می کند.

مقتدی صدر بر اهمیت نقش ترکیه در ملزم کردن آمریکا به عقب نشینی نظامیانش از عراق با توجه به حمایت آنکارا از این موضوع تاکید کرد.وی در سفر اخیر خود به ترکیه با رئیس جمهوری و نخست وزیر و دیگر مقامهای این کشور دیدار کرد.