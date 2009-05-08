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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

سوریه صاحب کارخانه فرآیند کامل خودرو شد

سوریه صاحب کارخانه فرآیند کامل خودرو شد

با تلاش مهندسان ایران خودرو ، سوریه صاحب کارخانه فرآیندکامل تولید خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، ناجی عطری نخست وزیر سوریه درمراسم افتتاح طر ح توسعه سیامکو با بیان این مطلب گفت : تولید سمند شام یکی از نمونه های توسعه همکاریهای صنعتی بین ایران و سوریه است .

وی ازهمکاری گروه صنعتی ایران خودرو جهت انتقال فن آوری تولید خودرو به سوریه قدر دانی کرد .

درادامه عیس الجونی وزیر صنایع کشورسوریه نیز ضمن خوشحالی از توسعه روابط بین دمشق و تهران تصریح کرد : کشور سوریه بدون کمک و همکاری گروه صنعتی ایران خودرو به این مرحله از پیشرفت در عرصه صنعت خودروسازی نمی رسید .

فاز دوم و نهایی کارخانه خودروسازی سیامکو شامل احداث و بهره برداری از سالن های بدنه سازی و رنگ است که با استفاده از توان و تخصص گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت های تابعه از جمله تام ایران خودرو، ساپکو و شرکت سمند ریل که از زیرمجموعه های شرکت ایسیکو است به سالن های موجود مونتاژ، تکمیل کاری و تست نهایی سیامکو افزوده شده است.

شرکت سیامکو با سهم 40 درصدی ایران خودرو طی قراردادی با شرکت الهندسیه و بخش خصوصی سوریه در شهریور 1384 تاسیس شد. فاز نخست کارخانه این شرکت شامل احداث بنا و سالن مونتاژ نهایی توسط مقامات بلندپایه ایرانی  و سوری افتتاح گردید.

از سال 1384 تا کنون بیش از 7500 بدنه خودرو سمند توسط شرکت سمند ریل به سایت تولید این خودرو در دمشق منتقل شده است.

کد مطلب 874422

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