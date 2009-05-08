سوریه صاحب کارخانه فرآیند کامل خودرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، ناجی عطری نخست وزیر سوریه درمراسم افتتاح طر ح توسعه سیامکو با بیان این مطلب گفت : تولید سمند شام یکی از نمونه های توسعه همکاریهای صنعتی بین ایران و سوریه است .

وی ازهمکاری گروه صنعتی ایران خودرو جهت انتقال فن آوری تولید خودرو به سوریه قدر دانی کرد .

درادامه عیس الجونی وزیر صنایع کشورسوریه نیز ضمن خوشحالی از توسعه روابط بین دمشق و تهران تصریح کرد : کشور سوریه بدون کمک و همکاری گروه صنعتی ایران خودرو به این مرحله از پیشرفت در عرصه صنعت خودروسازی نمی رسید .

فاز دوم و نهایی کارخانه خودروسازی سیامکو شامل احداث و بهره برداری از سالن های بدنه سازی و رنگ است که با استفاده از توان و تخصص گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت های تابعه از جمله تام ایران خودرو، ساپکو و شرکت سمند ریل که از زیرمجموعه های شرکت ایسیکو است به سالن های موجود مونتاژ، تکمیل کاری و تست نهایی سیامکو افزوده شده است.

شرکت سیامکو با سهم 40 درصدی ایران خودرو طی قراردادی با شرکت الهندسیه و بخش خصوصی سوریه در شهریور 1384 تاسیس شد. فاز نخست کارخانه این شرکت شامل احداث بنا و سالن مونتاژ نهایی توسط مقامات بلندپایه ایرانی و سوری افتتاح گردید.

از سال 1384 تا کنون بیش از 7500 بدنه خودرو سمند توسط شرکت سمند ریل به سایت تولید این خودرو در دمشق منتقل شده است.